Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
கன்னியாகுமரி

விளவங்கோடு தொகுதியில் காங்கிரஸ் வெற்றி

News image

காங்கிரஸ் - படம்: கோப்பிலிருந்து

Updated On :5 மே 2026, 2:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், விளவங்கோடு தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளா் டி.டி.பிரவீன் 20 ஆயிரத்து 970 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

விளவங்கோடு தொகுதியில் மொத்தம் 14 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். இதில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் டி.டி.பிரவீன், தன்னை எதிா்த்து தவெக சாா்பில் போட்டியிட்ட மைக்கேல்குமாரை விட 20 ஆயிரத்து 970 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.

வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்கு விவரம்:

டி.டி. பிரவீன்(காங்கிரஸ்)- 70,755 (வெற்றி)

கே. மைக்கேல்குமாா் (தவெக)- 49,875

எஸ். விஜயதரணி (பாஜக)- 45,604

மரியஸ்டெல்லா (நாதக)- 6,199

ஜான்கிறிஸ்டோபா் (சுயே.)- 402

பைஜூ (சுயே.)- 294

எம். மோகன்குமாா் (சுயே.)- 217

கே.வெங்கடேசன் (சுயே.) -194

எல்.வி.ஜோஸ்லால் (சுயே.) -190

முருகானந்தபிரசாத் (சுயே.)- 112

பிரவீன்குமாா் (சுயே.) -108

சிபுஆமோஸ் (சுயே.)- 88

டி.டேவிட் (சுயே.)- 81

எம்.கிருஷ்ணன் (சுயே.)- 70

நோட்டா- 828...

தொடர்புடையது

பெரியகுளம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

பெரியகுளம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

கிள்ளியூரில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வெற்றி

கிள்ளியூரில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வெற்றி

ராதாபுரம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

ராதாபுரம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி

திருச்சி மேற்கு: கே.என்.நேரு ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி

திருச்சி மேற்கு: கே.என்.நேரு ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு