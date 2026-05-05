விளவங்கோடு தொகுதியில் காங்கிரஸ் வெற்றி

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், விளவங்கோடு தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளா் டி.டி.பிரவீன் 20 ஆயிரத்து 970 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
விளவங்கோடு தொகுதியில் மொத்தம் 14 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். இதில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் டி.டி.பிரவீன், தன்னை எதிா்த்து தவெக சாா்பில் போட்டியிட்ட மைக்கேல்குமாரை விட 20 ஆயிரத்து 970 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.
வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்கு விவரம்:
டி.டி. பிரவீன்(காங்கிரஸ்)- 70,755 (வெற்றி)
கே. மைக்கேல்குமாா் (தவெக)- 49,875
எஸ். விஜயதரணி (பாஜக)- 45,604
மரியஸ்டெல்லா (நாதக)- 6,199
ஜான்கிறிஸ்டோபா் (சுயே.)- 402
பைஜூ (சுயே.)- 294
எம். மோகன்குமாா் (சுயே.)- 217
கே.வெங்கடேசன் (சுயே.) -194
எல்.வி.ஜோஸ்லால் (சுயே.) -190
முருகானந்தபிரசாத் (சுயே.)- 112
பிரவீன்குமாா் (சுயே.) -108
சிபுஆமோஸ் (சுயே.)- 88
டி.டேவிட் (சுயே.)- 81
எம்.கிருஷ்ணன் (சுயே.)- 70
நோட்டா- 828...
தொடர்புடையது
பெரியகுளம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி
கிள்ளியூரில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வெற்றி
ராதாபுரம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி
திருச்சி மேற்கு: கே.என்.நேரு ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு