திருச்சி மேற்கு சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அமைச்சா் கே.என். நேரு, மூன்றாவது முறையாக தனது ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளாா்.
திருச்சி மேற்கு சட்டப் பேரவை தொகுதியில் திமுக சாா்பில் அமைச்சா் கே.என். நேரு, தவெக சாா்பில் ஜி. ராமமூா்த்தி, அமமுக எம். ராஜசேகரன், நாம் தமிழா் கட்சி கே. புவனேஸ்வரி உள்பட 14 போ் போட்டியிட்டனா். இத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,38,920 வாக்காளா்கள் இருந்தனா். இவா்களில், 1,96,613 போ் வாக்களித்திருந்தனா். வாக்குப்பதிவு சதவீதம் 82.29 ஆக இருந்தது.
இந்நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கை திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், 88,235 வாக்குகள் பெற்ற திமுக வேட்பாளா் கே.என். நேரு வெற்றி பெற்றாா். தன்னை எதிா்த்து போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளா் ஜி. ராமமூா்த்தியை விட, 4,786 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் தனது ஹாட்ரிக் வெற்றியை (மூன்றாம் முறை) பதிவு செய்தாா். தவெக வேட்பாளா் ஜி. ராமமூா்த்தி 83,449 வாக்குகள் பெற்றாா்.
அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட அமமுக வேட்பாளா் எம். ராஜசேகரன் 14,136 வாக்குகள் பெற்றாா். நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் கே. புவனேஸ்வரி 7,470 வாக்குகள் பெற்றாா்.
இதர வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் சின்னையன் பூசாரி- 453, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் ஆா். பிரபு- 310, சாமானிய மக்கள் நலக் கட்சி ஏ. வீரமணி- 140, சுயேச்சைகள் எம். கலைமணி- 108, ஏ. வாசுதேவன்- 158, சுந்தரபாண்டிய ராஜா- 122, எம். சந்திரசேகரன்- 76, பி. ராஜேந்திரன்- 117, சம்பத்- 152, ஜீவானந்தம் 323, நோட்டா- 1098.
வாக்காளா்களுக்கு நன்றி: வெற்றி பெற்ற கே.என். நேரு, மாலை 4 மணிக்கு வாக்கு எண்ணும் மையத்துக்கு வந்தாா். தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சாலை தவவளவனிடம் தனது வெற்றிச் சான்றிதழை பெற்றுக் கொண்ட பிறகு, செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறுகையில், வாக்களித்த திருச்சி மேற்கு தொகுதி மக்களுக்கு எனது மனமாா்ந்த வாழ்த்துகள் என்றாா்.
மூன்றாவது முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ள கே.என். நேரு, கடந்த 2021 தோ்தலின்போது, தன்னை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளரை விட 83 ஆயிரம் வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொடர்புடையது
8 தொகுதிகளில் விசிகவுக்கு 2 வெற்றி!
திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி!
உயா்நீதிமன்ற வழக்குரைஞா் சங்கத் தோ்தலில் ஆா்.சி.பால் கனகராஜ் வெற்றி
திருச்சி மேற்கில் உதயசூரியன் மீண்டும் உதிக்குமா?
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு