திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி!

திருச்சி மேற்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அமைச்சர் கே.என். நேரு வெற்றி பெற்றார்.
காலை தொடக்கத்தில் தவெக வேட்பாளர் ராமமூர்த்தி முன்னிலையில் இருந்துவந்தார். சில சுற்றுகளுக்குப் பின்னர் கே.என். நேரு முன்னிலை வகிக்க தொடங்கினார்.
இந்த நிலையில், 24 சுற்றுகள் முடிவில் 4,000 வாக்குகளுக்கு மேல் வித்தியாசத்தில் கே.என். நேரு வெற்றி பெற்றுள்ளார். தவெக வேட்பாளர் ராமமூர்த்தி இரண்டாமிடமும், அமமுக ராஜேந்திரன் மூன்றாம் இடமும் பெற்றனர்.
Summary
K.N. Nehru wins in the Trichy West constituency
