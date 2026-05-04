6-வது சுற்று முடிவிலும் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு, தவெக முன்னிலை
அமைச்சர் கே.என். நேரு முன்னிலை!

அமைச்சர் கே.என். நேரு முன்னிலை பெற்றது பற்றி...

கே.என் நேரு - தினமணி

Updated On :4 மே 2026, 0:36 pm IST

தமிழ்நாடு அமைச்சர் கே.என். நேரு திருச்சி மேற்கில் தற்போது முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.

திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியதில் இருந்தே அமைச்சர் கே.என். நேரு தொடர்ந்து பின்னடைவை சந்தித்து வந்தார்.

தவெக வேட்பாளர் ஜி. ராமமூர்த்தி முன்னிலை பெற்று வந்தார்.

இந்த நிலையில், 13 வது சுற்று முடிவில் 3,639 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் கே.என். நேரு முன்னிலை பெற்றுள்ளார். மொத்தம் 22 சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Minister K.N. Nehru Takes the Lead!

மேற்கு வங்கம்: பாஜக - 177, திரிணமூல் - 107; பவானிபூரில் மமதா மீண்டும் முன்னிலை!

திருச்சி மேற்கில் அமைச்சர் கே.என். நேரு பின்னடைவு!

தமிழ்நாட்டையும், மக்களையும் பாதுகாக்க உறுதியுடன் செயல்படுவோம்: கே.என். நேரு

டெல்டா மாவட்டங்களில் 41 தொகுதிகளிலும் திமுக வெற்றி: கே.என். நேரு நம்பிக்கை

