தமிழ்நாட்டில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் பாஜக பின்னடைவு! தவெக தலைவர் விஜய் அவசர ஆலோசனை! தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டுக்கு த்ரிஷா வருகை!6-வது சுற்று முடிவிலும் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை
தவெக முன்னிலை! விஜய் வீட்டில் குடும்பத்தினர் விசில் ஊதி கொண்டாட்டம்!

விஜய் வீட்டில் குடும்ப உறுப்பினர்களின் கொண்டாட்டம் குறித்து...

விசில் ஊதி கொண்டாடிய விஜய் குடும்பத்தினர் - எக்ஸ்

Updated On :4 மே 2026, 1:02 pm IST

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வரும் நிலையில், விஜய் வீட்டில் உள்ள குடும்ப உறுப்பினர்கள் இதனைக் கொண்டாடியுள்ளனர். இந்த விடியோ சமூக வலைதளத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. காலை 8 மணி முதல், வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், பிற்பகல் 1 மணி நிலவரப்படி தமிழக வெற்றிக் கழகம் 106 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 57 தொகுதிகளிலும், திமுக 49 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

பெரம்பூர் தொகுதியில் 1 மணி நிலவரப்படி (6வது சுற்று) 34,482 வாக்குகள் பெற்று 13,574 வாக்குகள் முன்னிலை வகித்து வருகிறார். இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட சேகர் 20,908 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார்.

இதுமட்டுமின்றி தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்கள் பலரும் முன்னிலையில் உள்ளதால், வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளிலும் தவெக வேட்பாளர்கள் கடுமையான போட்டி அளித்து வருகின்றனர்.

TVK Takes the Lead Family Members Celebrate at Vijay's Residence with Whistles

அமைச்சர் கே.என். நேரு முன்னிலை!

மேற்கு வங்கம்: பாஜக - 177, திரிணமூல் - 107; பவானிபூரில் மமதா மீண்டும் முன்னிலை!

தமிழ்நாட்டில் முன்னிலை! திமுகவின் வாக்குகளை சூறையாடிய தவெக!

100 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலை!

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

சிங் கீதம் டீசர்!
சிங் கீதம் டீசர்!

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

