Dinamani
6-வது சுற்று முடிவிலும் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு, தவெக முன்னிலை
/
இந்தியா

மேற்கு வங்கம்: பாஜக - 177, திரிணமூல் - 107; பவானிபூரில் மமதா மீண்டும் முன்னிலை!

மேற்கு வங்கத்தில் பவானிபூர் தொகுதியில் முதல்வர் மமதா பானர்ஜி முன்னிலை...

News image

மமதா பானர்ஜி - X/ TMC

Updated On :4 மே 2026, 11:44 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மேற்கு வங்கத்தில் பவானிபூர் தொகுதியில் முதல்வர் மமதா பானர்ஜி தற்போது முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.

294 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளைக் கொண்ட மேற்கு வங்கத்தில் முதல்கட்டமாக 152 தொகுதிகளுக்கு ஏப். 23 ஆம் தேதியும் இரண்டாம் கட்டமாக 142 தொகுதிகளுக்கு ஏப். 29 ஆம் தேதியும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

இதில் காலை 11 மணி நிலவரப்படி பாஜக முன்னிலை பெற்று வருகிறது. பாஜக - 177, திரிணமூல் காங்கிரஸ் - 107, காங்கிரஸ் - 0, இடதுசாரி - 2 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது.

பவானிபூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட முதல்வர் மமதா பானர்ஜி பின்னடைவைச் சந்தித்து வந்த நிலையில் 3 ஆம் சுற்று முடிவில் முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.

பவானிபூர் தொகுதியில் 3 ஆம் சுற்று முடிவில் மமதா 9,359 வாக்குகளும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி 8,461 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளனர். 898 வாக்குகள் வித்தியாசம்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி பவானிபூர் மற்றும் நந்திகிராம் என இரு தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகிறார்.

மேற்குவங்கத்தில் பாஜக தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

Summary

West Bengal Results: Mamata Banerjee Back In Lead, Suvendu Adhikari Trails

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பவானிபூரில் மமதா பின்னடைவு! இரு தொகுதிகளிலும் சுவேந்து அதிகாரி முன்னிலை!

பவானிபூரில் மமதா பின்னடைவு! இரு தொகுதிகளிலும் சுவேந்து அதிகாரி முன்னிலை!

பவானிபூரில் முதல்வர் மமதா சாலைவலம்; பொதுமக்களுடனும் கலந்துரையாடல்

பவானிபூரில் முதல்வர் மமதா சாலைவலம்; பொதுமக்களுடனும் கலந்துரையாடல்

மேற்கு வங்கத்தில் ஊடுருவல்காரர்களை வரவேற்கிறார் மமதா: அஸ்ஸாம் முதல்வர்

மேற்கு வங்கத்தில் ஊடுருவல்காரர்களை வரவேற்கிறார் மமதா: அஸ்ஸாம் முதல்வர்

ஏப். 8ல் பவானிபூர் தொகுதியில் மமதா வேட்புமனு தாக்கல்!

ஏப். 8ல் பவானிபூர் தொகுதியில் மமதா வேட்புமனு தாக்கல்!

வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
வீடியோக்கள்

தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

17 மணி நேரங்கள் முன்பு