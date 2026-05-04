மேற்கு வங்கம்: பாஜக - 177, திரிணமூல் - 107; பவானிபூரில் மமதா மீண்டும் முன்னிலை!

மேற்கு வங்கத்தில் பவானிபூர் தொகுதியில் முதல்வர் மமதா பானர்ஜி தற்போது முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.
294 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளைக் கொண்ட மேற்கு வங்கத்தில் முதல்கட்டமாக 152 தொகுதிகளுக்கு ஏப். 23 ஆம் தேதியும் இரண்டாம் கட்டமாக 142 தொகுதிகளுக்கு ஏப். 29 ஆம் தேதியும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.
இதில் காலை 11 மணி நிலவரப்படி பாஜக முன்னிலை பெற்று வருகிறது. பாஜக - 177, திரிணமூல் காங்கிரஸ் - 107, காங்கிரஸ் - 0, இடதுசாரி - 2 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது.
பவானிபூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட முதல்வர் மமதா பானர்ஜி பின்னடைவைச் சந்தித்து வந்த நிலையில் 3 ஆம் சுற்று முடிவில் முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.
பவானிபூர் தொகுதியில் 3 ஆம் சுற்று முடிவில் மமதா 9,359 வாக்குகளும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி 8,461 வாக்குகளும் பெற்றுள்ளனர். 898 வாக்குகள் வித்தியாசம்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி பவானிபூர் மற்றும் நந்திகிராம் என இரு தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகிறார்.
மேற்குவங்கத்தில் பாஜக தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
West Bengal Results: Mamata Banerjee Back In Lead, Suvendu Adhikari Trails
