Dinamani
தமிழ்நாட்டிற்கு தடையின்றி உரம் வழங்கிட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!நீட் வேண்டாம் என்பதே தவெக நிலைப்பாடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ்கடும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுடன் நீட் மறுதேர்வு: தர்மேந்திர பிரதான் அறிவுறுத்தல்முதல்வர் விஜய்யுடன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பினர் சந்திப்பு! வைரலான விடியோவால் சர்ச்சை!மேற்கு வங்க மறுதேர்தல்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விலகல்!
/
கன்னியாகுமரி

கருங்கற்கள் கடத்த முயன்ற 5 போ் மீது வழக்கு

கருங்கல் அருகே உள்ள ஒலவிளை பகுதியில் கருங்கற்கள் கடத்த முயன்ற 5 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

News image

வழக்கு

Updated On :20 மே 2026, 12:47 am IST

Syndication

கருங்கல் அருகே உள்ள ஒலவிளை பகுதியில் கருங்கற்கள் கடத்த முயன்ற 5 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

கருங்கல் அருகே உள்ள ஒலவிளை பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான இடத்தில் பாறைகளை உடைத்து கருங்கற்கள் கடத்தப்படுவதாக கருங்கல் போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அங்கு சென்று போலீஸாா் பாா்த்தபோது, பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் பாறைகளை உடைத்து கடத்த முயன்றது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் முருங்கவிளை பகுதியைச் சோ்ந்த சுந்தர்ராஜ் (55), உலகன்விளை பகுதியைச் சோ்ந்த செல்வன் (52), எட்டாமடை பகுதியைச் சோ்ந்த ஜெனிகா் (40), தாறாதட்டு பகுதியைச் சோ்ந்த அகஸ்டின்ஜோசப் (48), நெய்யூா் பகுதியைச் சோ்ந்த சந்திரசேகா் (47) ஆகியோா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, பொக்லைன் இயந்திரத்தை பறிமுதல் செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

கருங்கல் அருகே பெண்ணுக்கு மிரட்டல்: இருவா் மீது வழக்கு

கருங்கல் அருகே பெண்ணுக்கு மிரட்டல்: இருவா் மீது வழக்கு

வத்திராயிருப்பு அருகே மோதல்: 6 போ் மீது வழக்கு

வத்திராயிருப்பு அருகே மோதல்: 6 போ் மீது வழக்கு

பெண்ணுக்கு மிரட்டல்: 4 போ் கைது

பெண்ணுக்கு மிரட்டல்: 4 போ் கைது

ஒகேனக்கல் அருகே பெண்ணிடம் நகை பறிப்பு: 2 போ் கைது

ஒகேனக்கல் அருகே பெண்ணிடம் நகை பறிப்பு: 2 போ் கைது

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்