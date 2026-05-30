Dinamani
கனடாவில் இந்திய மாணவி சடலமாக கண்டெடுப்பு ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுடன் ராகுல் காந்தி கலந்துரையாடல் பிகாரில் மின்னல் பாய்ந்து 7 பேர் பலிதமிழ்நாட்டின் புதிய டிஜிபியாக மகேஷ் குமார் அகர்வால் நியமனம்!நீட் வினாத்தாள் கசிவு: யுபிஎஸ்சியிடம் என்டிஏ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்! உச்சநீதிமன்றம்மேற்கு வங்கத்தில் ஊடுருவல்: 335 பேர் முகாம்களில் அடைப்பு! தில்லியில் நீட் தேர்வர்களுக்கு இலவசப் பேருந்து! விசாரணை முடிந்து 3 மாதங்களுக்குள் தீர்ப்பு! உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு! திருச்செந்தூர் கோயிலில் அமைச்சரிடம் லஞ்சம்! மூவர் பணியிடை நீக்கம்!
/
கன்னியாகுமரி

தனியாா் சுற்றுலா விடுதியில் சூதாட்டம்: 11 போ் மீது வழக்கு

News image

வழக்கு - கோப்புப் படம்

Updated On :30 மே 2026, 2:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திற்பரப்பு அருவி அருகே தனியாா் சுற்றுலா விடுதியில் பணம் வைத்து சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக 11 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து ரூ. 1.20 லட்சத்தை பறிமுதல் செய்தனா்.

திற்பரப்பு அருவியிலுள்ள தனியாா் சுற்றுலா விடுதியில் சூதாட்டம் நடைபெறுவதாக கிடைத்த தகவலையடுத்து குலசேகரம் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் விமலன் தலைமையில் போலீஸாா் அங்கு சென்று சோதனை நடத்தினா்.

அப்போது விடுதியிலுள்ள அறையில் ஒரு கும்பல் பணம் வைத்து சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து அவா்களை மடக்கிப் பிடித்து சூதாட்டத்தில் பயன்படுத்திய ரூ. 1, 20, 250 ரொக்கம், 6 கட்டு சீட்டுகள், தாா்பாய் ஆகியவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

மேலும், இதில் ஈடுபட்டதாக அதே பகுதியைச் சோ்ந்த 8 போ், விடுதி உரிமையாளா் உள்பட 3 போ் என மொத்தம் 11 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

தொடர்புடையது

சூதாட்டம் : 20 போ் கைது

சூதாட்டம் : 20 போ் கைது

சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 12 போ் கைது

சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 12 போ் கைது

சூதாட்டம் நடத்தியவா்கள் கைது

சூதாட்டம் நடத்தியவா்கள் கைது

பணம் வைத்து சூதாட்டம்: 8 போ் கைது

பணம் வைத்து சூதாட்டம்: 8 போ் கைது

விடியோக்கள்

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?