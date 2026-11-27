நீதிமன்றம் தடை உத்தரவு: தும்பகோடு பேருந்து நிலையப் பணிகள் நிறுத்திவைப்பு
சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு தடை விதித்த நிலையில், தும்பகோடு பேருந்து நிலைய விரிவாக்கப் பணிகள் வெள்ளிக்கிழமை நிறுத்தப்பட்டன.
சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு தடை விதித்த நிலையில், தும்பகோடு பேருந்து நிலைய விரிவாக்கப் பணிகள் வெள்ளிக்கிழமை நிறுத்தப்பட்டன.
திற்பரப்பு பேரூராட்சிக்குள்பட்ட தும்பகோட்டில் உள்ள அரசுகுளத்தின் ஒரு பகுதியில் குலசேகரம் பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பேருந்து நிலையத்தை நவீன பேருந்து நிலையமாக மாற்றும் வகையில், கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் தமிழக அரசின் இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு நிதி ரூ. 2.30 கோடி மதிப்பில் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. தற்போது, சுமாா் 60 சதவீதம் அளவுக்கு பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.
இந்த நிலையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நீா்நிலை பகுதிகளில் எந்தவிதமான புதிய கட்டுமானங்களும் கட்டப்படக் கூடாது என்று தடை இருந்து வரும் நிலையில், தும்பகோடு அரசுகுளத்தில் புதிய கட்டுமானப் பணிகள் செய்ய தடை விதிக்க வேண்டுமென்று குமரி மாவட்ட பாசன சபைத் தலைவா் வின்ஸ்ஆன்டோ, சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் வழக்குத் தொடா்ந்தாா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஜி.ஆா். சுவாமிநாதன், புகழேந்தி ஆகியோா் கொண்ட அமா்வு, தும்பகோடு அரசுகுளத்தில் எந்தவிதமான கட்டுமானப் பணியும் நடத்தக் கூடாது என்று தடைவிதித்து வியாழக்கிழமை உத்தரவு பிறப்பித்து விசாரணையை ஒத்திவைத்துள்ளது. இந்த உத்தரவு காரணமாக, அரசுகுளத்தில் நடைபெற்று வந்த பேருந்து நிலைய கட்டுமானப் பணிகள் வெள்ளிக்கிழமை நிறுத்தப்பட்டன.
இந்த நிலையில், திற்பரப்பு பேரூராட்சி மன்றக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் பேருந்து நிலைய கட்டுமானப் பணிக்கு நீதிமன்றம் தடை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. அதன் பின்னா் பேரூராட்சி தலைவா் பொன். ரவி கூறியது: தும்பகோடு பேருந்து நிலையம் அமைந்திருந்த அரசுகுளத்தின் ஒரு பகுதி தான், நவீன பேருந்து நிலையமாக மாற்ற பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் இடம் எடுக்கப்படவில்லை. இது தொடா்பான அனைத்து ஆவணங்கள் மற்றும் விளக்கத்துடன் நீதிமன்றத்திடம் முறையிட உள்ளோம் என்றாா்.
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