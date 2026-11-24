மதுரையில் 144 தடை! ஆட்சியர், காவல் துணை ஆணையர் நேரில் ஆஜராக நீதிமன்றம் உத்தரவு!
மதுரையில் 144 தடை விதிக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வழக்கு...
சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப் படம்
மதுரை மாவட்டத்தில் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மதுரை உயர் நீதிமன்றத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
உச்சநீதிமன்ற இடைக்கால உத்தரவுப்படி திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தூணில் செவ்வாய்க்கிழமை (நவ. 24) திருக்கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்படுவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகாதது பரபரப்பை அதிகப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில், மதுரை மாவட்டத்தில் திங்கள்கிழமை இரவு 9 மணி முதல் புதன்கிழமை காலை 10 மணி வரை 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா அறிவித்துள்ளார்.
இதேபோல், திருப்பரங்குன்றம் கோயில், மலையின் சுற்றுப் பகுதிகளை சிவப்பு மண்டலமாக அறிவித்து டிரோன்கள் பறக்கத் தடை விதித்து மாநகர காவல் ஆணையர் எஸ். ராஜேந்திரன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில், மதுரை மாவட்டத்தில் பிறப்பிக்கப்பட்ட 144 தடை உத்தரவால் பக்தர்கள் பாதிக்கப்படுவதாக மதுரை உயர் நீதிமன்றத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், 144 தடை உத்தரவால் கார்த்திகை தீப நாளன்று திருப்பரங்குன்றம் கோவிலுக்கே பக்தர்கள் செல்ல முடியாத நிலை உருவாகியிருப்பதாகவும், 144 தடை உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனுவை இன்று பகல் 12.30 மணிக்கு விசாரணைக்கு எடுத்து கொள்வதாக தெரிவித்துள்ள மதுரை உயர் நீதிமன்ற கிளை, விசாரணையின்போது மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் துணை ஆணையர் ஆகியோர் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது.
Summary
Section 144 imposed in Madurai! Court orders the Collector and the Deputy Commissioner of Police to appear in person!
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