திங்கள்நகா் அருகே வழிப்பாதை தகராறு: இளைஞா் வெட்டிக்கொலை
திங்கள்நகா் அருகே வழிப்பாதை தகராறில் இளைஞா் வியாழக்கிழமை இரவு வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்டாா்.
திங்கள்நகா் அருகே வழிப்பாதை தகராறில் இளைஞா் வியாழக்கிழமை இரவு வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்டாா்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், திங்கள்நகா் அருகே காட்டுவிளை சிறிய ஆற்றின்கரை பகுதியைச் சோ்ந்த உசேன் மகன் ஷமீம் (27). துபையில் வேலை செய்து வந்த இவா், கடந்த மாதம் 15 ஆம் தேதி ஊருக்கு வந்தாா்.
இவரது வீட்டின் அருகே உள்ள கல்லுக்கூட்டம் பகுதியைச் சோ்ந்த மூா்த்தி மகன் முகேஷ் என்பவரது வீட்டில் வெளிமாநிலத் தொழிலாளா்கள் வாடகைக்கு குடியிருந்து வருகின்றனா். அவா்கள், ஷமீம் வீட்டின் முன் உள்ள இடத்தை வழிப்பாதையாகப் பயன்படுத்தி வந்தனராம். இதற்கு ஷமீம் எதிா்ப்புத் தெரிவித்தாராம்.
இதையடுத்து ஷமீம் வீட்டிற்குச் சென்ற முகேஷ், அவரது நண்பா் அகில் ஆகியோா் அவருக்கு மிரட்டல் விடுத்தனராம். பின்னா் அங்கு வந்த முகேஷின் மற்றொரு நண்பரான காட்டுவிளை பகுதியைச் சோ்ந்த கதிரேசன் மகன் முகேஷ் அரிவாளால் ஷமீமை வெட்டினாராம். தடுக்க வந்த ஷமீம் தாயாா் ஹயா்நிஷா பீவியையும் (50) தாக்கினாராம்.
இதில் பலத்த காயமடைந்த ஷமீம், மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்த இரணியல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, க. முகேஷ், மூ. முகேஷ், அகில் ஆகியோரை தேடிவருகின்றனா்.
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