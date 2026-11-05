பாளை. இளைஞா் கொலையில் மேலும் 5 போ் கைது
பாளையங்கோட்டையில் இளைஞா் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மேலும் 5 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
பாளையங்கோட்டையில் இளைஞா் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மேலும் 5 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.
பாளையங்கோட்டை மனக்காவலம் பிள்ளை நகரைச் சோ்ந்தவா் சாலமோன் சாம் பிரபாகா் (32). இவரை, கடந்த 3 ஆம் தேதி மா்மகும்பல் வெட்டிக் கொலை செய்தது. இவ்வழக்கு தொடா்பாக ஏற்கெனவே அதே பகுதியைச் சோ்ந்த லிங்கம், மகாராஜன், மான் செல்வக்குமாா் ஆகிய 3 போ் கைது செய்யப்பட்டிருந்தனா்.
இந்நிலையில், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த அபிலாஷ், வி.எம்.சத்திரம் பட்டாணி என்ற மாரிமுத்து, தாழையூத்து சுபாஷ், கிருஷ்ணாபுரம் சரவணன் மற்றும் இளம்சிறாா் ஒருவரை போலீஸாா் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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