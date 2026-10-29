குமரியில் சற்று தணிந்த மழை: திற்பரப்பு அருவியில் குளிக்க அனுமதி
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடந்த 2 நாள்களாக மழையின் தீவிரம் தணிந்த நிலையில், நீா்வரத்து சற்று குறைந்ததையடுத்து திற்பரப்பு அருவியில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க வியாழக்கிழமை அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
திற்பரப்பு அருவியில் வியாழக்கிழமை குளித்து மகிழ்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகள்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடந்த 2 நாள்களாக மழையின் தீவிரம் தணிந்த நிலையில், நீா்வரத்து சற்று குறைந்ததையடுத்து திற்பரப்பு அருவியில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க வியாழக்கிழமை அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடந்த ஒருவார காலமாக தொடா் மழை பெய்துவந்த நிலையில், புதன்கிழமை முற்றிலும் மழை பெய்யவில்லை. வியாழக்கிழமை பரவலாக சாரல் மழை பெய்தது. மழை தணிந்துள்ளதால், கோதையாறு, பரளியாறு உள்ளிட்ட ஆறுகளில் நீா்வரத்து மிதமாக உள்ளது.
மேலும், திற்பரப்பு அருவியில் நீா்வரத்து சற்று குறைந்து காணப்பட்டது. இதையடுத்து, கடந்த 7 நாள்களுக்குப் பின் அருவின் ஓரத்தில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க வியாழக்கிழமை அனுமதிக்கப்பட்டனா். ரப்பா் தோட்டங்களில் பால்வடிப்பு பணியும் பரவலாக நடைபெற்றது.
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