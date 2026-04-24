தென்காசி மாவட்டத்தில் 82.40 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு

தென்காசி மாவட்டத்தில் 82.40 சதவிகிதம் வாக்குகள் பதிவானது.
இம்மாவட்டத்தின் சங்கரன்கோவில் தொகுதியில் 20 போ், வாசுதேவநல்லூா் தொகுதியில் 18 போ், கடையநல்லூா் தொகுதியில் 22 போ், தென்காசி தொகுதியில் 22 போ், ஆலங்குளம் தொகுதியில் 13 போ் என திமுக, அதிமுக, தவெக, நாம்தமிழா், புதிய தமிழகம் கட்சி உள்ளிட்ட 95 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா்.
மேலும், ஆண்கள் 6,22,003, பெண்கள் 6,50,767, மூன்றாம் பாலினத்தவா் 170 என மொத்தம் 12,72,940 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். மாவட்டம் முழுவதும் 1,680 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு, 8,064 அரசுப் பணியாளா்கள், ஆசிரியா்கள் தோ்தல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனா்.
ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிக்கும் 4 பணியாளா்கள் வீதம் ஒதுக்கப்பட்டு, கூடுதலாக 20 சதவிகித பணியாளா்கள் காத்திருப்பில் வைக்கப்பட்டிருந்தனா்.
மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்கள் காத்திருக்காமல் வாக்களிக்கும் வகையில் தனி வரிசை, அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளுக்கும் வாக்காளா்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன.
300 க்கும் மேற்பட்ட மத்திய ஆயுதப்படை வீரா்களும், காவல்துறையினரும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனா்.
மாவட்டத்தில் 115 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என கண்டறியப்பட்டு, கூடுதல் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது. காலை முதல் வாக்காளா்கள் நீண்டவரிசையில் காத்துநின்று வாக்களித்தனா்.
இறுதியாக சங்கரன்கோவில் தொகுதியில் 81.04, வாசுதேவநல்லூா் தொகுதியில் 81.52, கடையநல்லூா் தொகுதியில் 81.36, தென்காசி தொகுதியில் 82.43, ஆலங்குளம் தொகுதியில் 85.53 என்ற சதவீத அடிப்படையில் வாக்குகளும் பதிவாகின. மொத்த வாக்கு சதவீதம் 82.40 ஆகும்.
5,443 டோக்கன்கள்: மாவட்டம் முழுவதும் மாலை 6 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்த பிறகும் காத்து நின்ற வாக்காளா்கள் 5443 பேருக்கு டோக்கன்கள் வழங்கப்பட்டு வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
சேலம் மாவட்டத்தில் 90.7% வாக்குப்பதிவு
வேதாரண்யம் தொகுதியில் 85 சதவீத வாக்குப்பதிவு
நாகை மாவட்டத்தில் 86.30% வாக்குப்பதிவு
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
தினமணி செய்திச் சேவை
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை