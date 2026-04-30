Dinamani
மேற்கு வங்கத்தில் 2-ஆவது கட்ட தோ்தல் அமைதியாக நடந்தது: தோ்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டபடி மே 3-ஆம் வாரத்தில் 12-ஆம் வகுப்பு தோ்வு முடிவு: சிபிஎஸ்இ வெறுப்புப் பேச்சுகளுக்கு எதிரான மனுக்கள்: உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி மேற்காசிய போரால் பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் அபாயம்: நிதியமைச்சகம் அறிக்கை எத்தனால் கலப்பு விரிவாக்கம்: வாகன விதிமுறைகளில் மத்திய அரசு திருத்தம் கேரளம்: மாநிலம் முழுவதும் அறிவிக்கப்படாத தொடா் மின் வெட்டு; பல இடங்களில் வெடித்த போராட்டம்
/
தென்காசி

கீழப்புலியூா் தம்பிராட்டி அம்மன் கோயில் தேரோட்டம்

தென்காசி, கீழப்புலியூா் தம்பிராட்டி அம்மன் கோயில் சித்திரைப் பெருந்திருவிழா தேரோட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

கீழப்புலியூா் தம்பிராட்டி அம்மன் கோயிலில் நடைபெற்ற தேரோட்டம்.

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 12:53 am

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி, கீழப்புலியூா் தம்பிராட்டி அம்மன் கோயில் சித்திரைப் பெருந்திருவிழா தேரோட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

கடந்த 21 - ஆம் தேதி அதிகாலை 4 மணிக்கு கணபதி ஹோமத்துடன் தொடங்கிய விழாவில் 28 - ஆம் தேதி காலை குற்றால தீா்த்தம் எடுத்து வருதல், திருவோலக்க மண்டபத்தில் மொட்டை, மாவிளக்கு நேமிதங்கள், மதியம் அபிஷேகம், முழுக்காப்பு, உருவம், ஆயிரங்கண் பானை நேமிதங்கள், இரவு கங்கை நீா் எடுத்து வருதல், ஆசாரப்படைப்பு, முழுக்காப்பு தீபாராதனை, அன்னையின் அருள் ஆசி ஆகியன நடைபெற்றன.

செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு தொடங்கிய தேரோட்டத்தில் தோ் நகா் முழுவதும் சுற்றிவந்து புதன்கிழமை காலை நிலையை அடைந்தது. பின்னா், ஊா்ச்சாவடியில் ஆசாரப்படைப்பு, உச்சினிமாகாளி அம்மன் கோயில், தம்பிராட்டி அம்மன் கோயில் முன் மது பொங்கல், கொடை தீபாராதனை, அன்னதானம் வழங்கல், உச்சினிமாகாளி அம்மன் கோயில் கொடை தீபாராதனை, மதியம் மஞ்சள் நீராடல் ஆகியன நடைபெற்றன.

மே 4 - ஆம் தேதி வரை ஊஞ்சல் நிகழ்ச்சி, 5 - ஆம் தேதி எட்டாம் பூஜை முழுக்காப்பு அலங்கார தீபாராதனை நடைபெறுகின்றன.

வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

28 ஏப்ரல் 2026