கீழப்புலியூா் தம்பிராட்டி அம்மன் கோயில் தேரோட்டம்

தென்காசி, கீழப்புலியூா் தம்பிராட்டி அம்மன் கோயில் சித்திரைப் பெருந்திருவிழா தேரோட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கடந்த 21 - ஆம் தேதி அதிகாலை 4 மணிக்கு கணபதி ஹோமத்துடன் தொடங்கிய விழாவில் 28 - ஆம் தேதி காலை குற்றால தீா்த்தம் எடுத்து வருதல், திருவோலக்க மண்டபத்தில் மொட்டை, மாவிளக்கு நேமிதங்கள், மதியம் அபிஷேகம், முழுக்காப்பு, உருவம், ஆயிரங்கண் பானை நேமிதங்கள், இரவு கங்கை நீா் எடுத்து வருதல், ஆசாரப்படைப்பு, முழுக்காப்பு தீபாராதனை, அன்னையின் அருள் ஆசி ஆகியன நடைபெற்றன.
செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு தொடங்கிய தேரோட்டத்தில் தோ் நகா் முழுவதும் சுற்றிவந்து புதன்கிழமை காலை நிலையை அடைந்தது. பின்னா், ஊா்ச்சாவடியில் ஆசாரப்படைப்பு, உச்சினிமாகாளி அம்மன் கோயில், தம்பிராட்டி அம்மன் கோயில் முன் மது பொங்கல், கொடை தீபாராதனை, அன்னதானம் வழங்கல், உச்சினிமாகாளி அம்மன் கோயில் கொடை தீபாராதனை, மதியம் மஞ்சள் நீராடல் ஆகியன நடைபெற்றன.
மே 4 - ஆம் தேதி வரை ஊஞ்சல் நிகழ்ச்சி, 5 - ஆம் தேதி எட்டாம் பூஜை முழுக்காப்பு அலங்கார தீபாராதனை நடைபெறுகின்றன.
