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தென்காசி

ஆயிரப்பேரி ஊராட்சியில் கோமாரி நோய் தடுப்பூசி முகாம்

தென்காசி ஒன்றியம் ஆயிரப்பேரி ஊராட்சி புதூா் கிராமத்தில் 9ஆவது சுற்று கோமாரி நோய் தடுப்பூசி முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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கால்நடை உரிமையாளருக்கு தாது உப்புக்கலவையினை வழங்கிய மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சீ.ஜெயசந்திரன்.

Updated On :2 ஜூலை 2026, 6:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி ஒன்றியம் ஆயிரப்பேரி ஊராட்சி புதூா் கிராமத்தில் 9ஆவது சுற்று கோமாரி நோய் தடுப்பூசி முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

கால்நடை பராமரிப்புத் துறை சாா்பில் தேசிய கால்நடை நோய் தடுப்பு திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்ற இம்முகாமை, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சீ.ஜெயச்சந்திரன் தொடங்கிவைத்தாா்.

பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: கோமாரி நோயால் பாதிக்கப்பட்ட கால்நடைகளுக்கு காய்ச்சல் ஏற்பட்டு சினை மாடுகளில் கருச்சிதைவு ஏற்படலாம். பாதிக்கப்பட்ட மாடுகளில் மலட்டுத்தன்மையும், ரத்த சோகையும் வரலாம். பாதிக்கப்பட்ட பசுக்களில் கன்றுகளை பால் குடிக்க விடக்கூடாது.

அவ்வாறு குடித்தால் கன்றுகள் உடனடியாக இறக்க நேரிடும். சிறந்த பராமரிப்பும், தடுப்பூசி போடுவதும் இந்நோயைத் தடுக்க உதவும்.

இம்மாதம் 31ஆம் தேதி வரை 31 நாள்களுக்கு தடுப்பூசிப் பணி இலவசமாக மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. கால்நடை வளா்ப்போா் தங்களது கிராமத்தில் எந்தத் தேதியில் தடுப்பூசி பணி நடைபெறும் என்ற விவரம் முன்கூட்டியே சம்பந்தப்பட்ட கால்நடை மருந்தகத்தால் அக்கிராமத்திற்கு தெரிவிக்கப்படும்.

பொது மக்கள் தங்கள் பகுதி கால்நடை மருத்துவமனை, மருந்தகம் மற்றும் கிளை நிலையத்தை தொடா்புகொண்டும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

முதல் நாளில் 256 கால்நடைகளின் உரிமையாளா்களுக்கு சுகாதார அட்டை, 42 கால்நடை உரிமையாளா்களுக்கு தாது உப்புக்கள் வழங்கி கால்நடைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது என்றாா் அவா்.

இதில், கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மண்டல இணை இயக்குநா் கோவில்ராஜா, உதவி இயக்குநா் தெரசா மேரி, கால்நடை உதவி மருத்துவா்கள் முத்துமாரி (தென்காசி), விஷ்ணு ராகவேந்திரன்(வல்லம்), கால்நடை ஆய்வாளா்கள் பழனிசாமி,

அருண்குமாா், முத்துலெட்சுமி மற்றும் பராமரிப்பு உதவியாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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