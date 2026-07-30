குற்றாலம் அருவிகளில் அதிகரித்த நீா்வரத்து

தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலம் பகுதியில் பெய்துவரும் மிதமான சாரல் மழை காரணமாக அருவிகளில் நீா்வரத்து சற்று அதிகரித்துள்ளது.
இங்கு நிகழாண்டில் சீசன் களையிழந்ததால் பேரருவி, ஐந்தருவி, சிற்றருவி உள்ளிட்ட அனைத்து அருவிகளிலும் நீா்வரத்து வெகுவாகக் குறைந்தது. குறிப்பாக, புலியருவி வடுவிட்டது. சீசனுக்கான அறிகுறிகளின்றி அருவிகள் வெறிச்சோடியதால், சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகையும் குறைந்தது.
இந்நிலையில், கடந்த 2 நாள்களாக குளிா்ந்த காற்றுடன் அவ்வப்போது மிதமான சாரல் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், அருவிகளில் நீா்வரத்து அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. புலியருவியில் மீண்டும் தண்ணீா் விழத் தொடங்கியுள்ளது. சுற்றுலாப் பயணிகள் புதன்கிழமை உற்சாகமாக குளித்து மகிழ்ந்தனா்.
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