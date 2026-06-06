Dinamani
17 மாவட்டங்களுக்கு இன்று பலத்த மழை எச்சரிக்கைகேரளத்தில் சூறைக் காற்றுடன் பலத்த மழை: 5 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘சிவப்பு எச்சரிக்கை’சீன அதிபா் ஷி ஜின்பிங் நாளை மறுநாள் வடகொரியா பயணம்: 7 ஆண்டுகளில் முதல் முறைஜனவரி - மாா்ச் காலாண்டில் இந்தியப் பொருளாதாரம் 7.8% வளா்ச்சியுடன் அபாரம்!மே மாதத்தில்... இந்தியாவில் மின் நுகா்வு 11.55% அதிகரிப்பு
/
தென்காசி

துரை வைகோ முதல்வரை சந்தித்ததில் எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை: வைகோ

துரை வைகோ முதல்வரை சந்தித்ததில் எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை என்றாா் மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ.

News image

முதல்வர் விஜய்க்கு பொன்னாடை போர்த்தும் துரை வைகோ - எக்ஸ்

Updated On :6 ஜூன் 2026, 7:15 am IST

Syndication

துரை வைகோ முதல்வரை சந்தித்ததில் எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை என்றாா் மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ.

வாசுதேவநல்லூரில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற செண்பகவல்லி அணை சீரமைப்பு உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் பங்கேற்ற மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

செண்பகவல்லி அணை பிரச்னைக்கு தீா்வு காணக் கோரி, ஏற்கெனவே இரு முறை இங்கு உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்தியுள்ளேன்; என் தாய் மாரியம்மாளும் அதில் பங்கேற்றாா்.

செண்பகவல்லி அணை 1755-இல் கட்டப்பட்ட சிறிய தடுப்பணையாகும். தடுப்பணை சேதமானதால் அணையின் பாதி நீா் கடலுக்கும், மீதம் முல்லைப் பெரியாறு அணைக்கும் செல்கிறது. இந்த தடுப்பணையால் கேரளத்துக்கு எந்தப் பலனும் கிடையாது. அணை சீரமைக்கப்படாததால் தமிழகத்தில் 30,000 ஏக்கா் பாசனப் பரப்பு நீரின்றி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, சேதமான செண்பகவல்லி அணையை சீா்செய்ய கேரள அரசுக்கு தமிழக அரசு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். செண்பகவல்லி அணை பிரச்னைக்கு தீா்வு காணக் கோரி, செங்கோட்டை முதல் திருவேங்கடம் வரை நடைப்பயணம் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளேன்.

அதேபோல உள்ளாறு அணைக்கட்டு திட்டத்தை நிறைவேற்றினால் வாசுதேவநல்லூா், சிவகிரி, சங்கரன்கோவில் வட்டாரங்களில் உள்ள பல ஆயிரம் ஏக்கா் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும். குடிநீா் பிரச்னைக்கும் நிரந்தர தீா்வு கிடைக்கும்.

விவசாய நிலங்களைச் சேதப்படுத்தும் காட்டுப் பன்றிகளை வன விலங்குகள் பட்டியலிலிருந்து நீக்க வேண்டும். தமிழக அரசு இவ்விஷயத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

தவெகவுக்கு மதிமுக ஆதரவு கொடுக்குமா என்பதை பொதுக்குழு கூடித்தான் முடிவு செய்யும். மதிமுக முதன்மைச் செயலா் துரை வைகோ, தமிழக முதல்வரை சந்தித்து 12 பொதுவான கோரிக்கைகளை முன்வைத்தாா். அதில், வேறு எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை. தவெக அமைச்சரவையில் மதிமுக இடம் பெறும் எண்ணம் இல்லையா என கேட்கிறீா்கள், மதிமுகவில் இருப்பவா்கள் என்றைக்கும் பதவிக்கு ஆசைப்பட்டது கிடையாது என்றாா்.

துணை பொதுச் செயலா்கள் தி.மு.ராசேந்திரன் எம்எல்ஏ, பூமிநாதன், மாவட்டச் செயலா் சுதா பாலசுப்பிரமணியன், முன்னாள் எம்எல்ஏ சதன் திருமலைக்குமாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

ஜூன் 7-இல் ஆளுநரை கண்டித்து கருப்புக் கொடி ஆா்ப்பாட்டம்: வைகோ

ஜூன் 7-இல் ஆளுநரை கண்டித்து கருப்புக் கொடி ஆா்ப்பாட்டம்: வைகோ

செண்பவல்லி அணை பிரச்னை: வாசுதேவநல்லூரில் ஜூன் 5இல் வைகோ உண்ணாவிரதம்

செண்பவல்லி அணை பிரச்னை: வாசுதேவநல்லூரில் ஜூன் 5இல் வைகோ உண்ணாவிரதம்

தவெக இன்னொரு திராவிட இயக்கம்! - துரை வைகோ

தவெக இன்னொரு திராவிட இயக்கம்! - துரை வைகோ

விஜய் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடவில்லை - வைகோ

விஜய் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடவில்லை - வைகோ

விடியோக்கள்

அத்துமீறல்! ஆபாசம்! - பெத்தி படத்திற்கு வலுக்கும் கண்டனம்! | Cinema Updates | Dinamani

அத்துமீறல்! ஆபாசம்! - பெத்தி படத்திற்கு வலுக்கும் கண்டனம்! | Cinema Updates | Dinamani

திறந்த மனதோடு இருக்கிறோம்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

திறந்த மனதோடு இருக்கிறோம்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன்!

பாலன் தி பாய் - டிரைலர்!

பாலன் தி பாய் - டிரைலர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் டீசர்!