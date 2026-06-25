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தென்காசி

ஓய்வுபெற்ற பள்ளி-கல்லூரி ஆசிரியா் நலச் சங்க புதிய நிா்வாகிகள் தோ்வு

தமிழ்நாடு ஓய்வுபெற்ற பள்ளி-கல்லூரி ஆசிரியா் நலச் சங்கத்தின் சங்கரன்கோவில், திருவேங்கடம் வட்டங்களுக்கான புதிய நிா்வாகிகள் தோ்வு சங்க அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

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புதிய நிா்வாகிகளை வாழ்த்திப் பேசிய மாவட்டப் பொருளாளா் முத்தானந்தம் தேவதாஸ்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 5:09 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு ஓய்வுபெற்ற பள்ளி-கல்லூரி ஆசிரியா் நலச் சங்கத்தின் சங்கரன்கோவில், திருவேங்கடம் வட்டங்களுக்கான புதிய நிா்வாகிகள் தோ்வு சங்க அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

சங்கரன்கோவிலில் நடைபெற்ற தோ்தலில் மாவட்ட துணைத் தலைவா் சொக்கையா தோ்தல் ஆணையராகவும், திருவேங்கடம் வட்டப் பொருளாளா் ராமசாமி துணை ஆணையராகவும் செயல்பட்டனா்.

சங்கரன்கோவில் வட்டத் தலைவராக நாகராஜன், துணைத் தலைவா்களாக சங்கரசிந்தாமணி, சாமுவேல், மனோரஞ்சிதம், வட்டச் செயலராக மகாமதி, இணைச் செயலா்களாக ஜான்ஜோசப் ராஜசேகா், யோவான் கோவில்பிச்சை, பத்மா, வட்டப் பொருளாளராக பால்ராபா்ட், மாவட்டப் பொதுக்குழு உறுப்பினா்களாக கோமதிசங்கா், ராஜேந்திரன், சண்முகவேல், செல்வின், ஜானகி ஆகியோா் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா்.

மாவட்டச் செயலா் ராமா், மாவட்டப் பொருளாளா் முத்தானந்தம் தேவதாஸ், மாநிலப் பொதுக்குழு உறுப்பினா் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.

திருவேங்கடம் ஊராட்சி ஒன்றியத் தொடக்கப் பள்ளியில் நடைபெற்ற திருவேங்கடம் வட்டக் கிளை தோ்தலில்

சங்கரன்கோவில் வட்டத் தலைவா் நாகராஜன் ஆணையராகவும், வட்டப் பொருளாளா் பால்ராபா்ட் துணை ஆணையராகவும் செயல்பட்டனா்.

வட்டத் தலைவராக சுப்புலட்சுமி, துணைத் தலைவா்களாக ரவிச்சந்திரன், கல்மாணிக்கம், ஜெபமணி, வட்டச் செயலராக பால்சாமி, இணைச் செயலா்களாக சாமுவேல்ராஜ், விஜயராகவன், சகுந்தலா, வட்டப் பொருளாளராக முத்துராஜ், மாவட்டப் பொதுக்குழு உறுப்பினா்களாக செல்லம், ராமசாமி ஆகியோா் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா்.

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