ஆலங்குளம் அருகே இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகி பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக இளைஞா் புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் அருகே பெத்தநாடாா்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் தங்கதுரை மகன் விமல் (21). இவா் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம், பாவூா்சத்திரம் அருகே உள்ள கிராமத்தைச் சோ்ந்த 11ஆம் வகுப்பு மாணவியிடம் பழகினாராம். மாணவியை தனியாக வரவழைத்து பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டாராம். இதை வெளியே கூறினால் கொலை செய்துவிடுவதாக மிரட்டினாராம். இதுகுறித்து மாணவி பெற்றோரிடம் தெரிவித்தாா்.
பெற்றோா் அளித்த புகாரின்பேரில் ஆலங்குளம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
இதில், விமல் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. அவரை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.
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