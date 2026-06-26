தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு ள்பட்ட 93 கோயில்களின் நிா்வாகத்தை தென்காசி மாவட்ட இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் என தி.மு.ராசேந்திரன் எம்எல்ஏ கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.
இது தொடா்பாக, இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையருக்கு அவா் அனுப்பியுள்ள மனு
கடையநல்லூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட 93 கோயில்கள் சுசீந்திரம் இணை ஆணையா் நிா்வாகத்தின் கீழ் செங்கோட்டை தொகுதி என வகைப்படுத்தப்பட்டு பல வருடங்களாக செயல்பட்டு வருகிறது.
இதனால், இக்கோயில்களின் பணியாளா்கள் நிா்வாக தொடா்புகளுக்கு சுமாா் 120 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள சுசீந்திரம் இணை ஆணையா் அலுவலகம் செல்ல வேண்டி உள்ளது. இது கோயில் பணிகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன.
எனவே, சுசீந்திரம் இணை ஆணையா் நிா்வாகத்தின் கீழ் செங்கோட்டை தொகுதியில் உள்ள 93 கோயில்களின் நிா்வாகத்தை தென்காசி மாவட்ட இந்து சமய அறநிலையத்துறை நிா்வாகத்தின் கீழ் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளாா்.
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