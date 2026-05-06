Dinamani
மே 7-ல் திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம்! காங்கிரஸிடம் ஆதரவு கேட்டார் விஜய் : கே.சி. வேணுகோபால்ஆட்சி அமைக்க எடப்பாடியுடன் தவெக பேச்சு: லீமா ரோஸ்தவெகவுக்கு அதிமுக ஆதரவு அளிக்காது: ஓ.எஸ். மணியன் பேட்டிவெற்றி, தோல்விகளைக் கடந்தது கொளத்தூர் உறவு : மு.க. ஸ்டாலின்மாற்றத்தை நிகழ்த்திக் காட்டிய மக்களுக்கு நன்றி : விஜய்நாங்கள் தோற்கவில்லை; முதல்வர் பதவியிலிருந்து விலக மாட்டேன்! மமதாஇந்தியா கூட்டணியை வலுப்படுத்துவேன் : மமதா பானர்ஜி
/
தென்காசி

தென்காசி மாவட்டத்தில் சோபிக்காத தவெக

தமிழகம் முழுவதும் போட்டியிட்டு பரவலாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் வெற்றிக்கொடி நாட்டிய தவெக, தென்காசி மாவட்டத்தில் ஒருவா் கூட வெற்றிபெறவில்லை என்பது அக்கட்சினருக்கு ஏமாற்றத்தை தந்துள்ளது.

News image
Updated On :6 மே 2026, 1:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகம் முழுவதும் போட்டியிட்டு பரவலாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் வெற்றிக்கொடி நாட்டிய தவெக, தென்காசி மாவட்டத்தில் ஒருவா் கூட வெற்றிபெறவில்லை என்பது அக்கட்சினருக்கு ஏமாற்றத்தை தந்துள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் தவெக வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டு முதல்வா், முன்னாள் அமைச்சா்கள் உள்ளிட்ட அரசியல் பிரமுகா்களை தோற்கடித்தாலும் தென்காசி மாவட்டத்தில் அவா்கள் பெரும்பாலும் 3ஆவது இடத்தையே பெற முடிந்தது.

இம்மாவட்டத்தில் உள்ள தென்காசி, கடையநல்லூா், ஆலங்குளம், வாசுதேவநல்லூா், சங்கரன்கோவில் ஆகிய 5 தொகுதிகளில் அதிமுக,திமுக, தவெக, நாதக வேட்பாளா்கள் உள்ளிட்ட 85 போ் போட்டியிட்டனா்.

அதில் தென்காசி தொகுதியில் போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளரான அக்கட்சியின் மத்திய மாவட்டச் செயலா் ஏ.ராஜபிரகாஷ் 55,543 வாக்குகளுடன் மூன்றாமிடம் பெற்றாா்.

கடையநல்லூா் வேட்பாளா் ஆா்.கே.அப்துல் ஜலீல் 49,254 வாக்குகளுடன் மூன்றாமிடம் பிடித்தாா்.

வாசுதேவநல்லூா் தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஆா்.அமுதராணி 45,862 வாக்குகளுடன் மூன்றாமிடமே பிடிக்க முடிந்தது. சங்கரன்கோவில் தொகுதி வேட்பாளா் ராமராஜன் 58,376 வாக்குகளுடள் இரண்டாமிடத்துக்கு முன்னேறியிருந்தாா்.

ஆலங்குளம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட விபின் சக்கரவா்த்தி 60,684 வாக்குகள் பெற்று மூன்றாமிடம் பெற்றாா்.

இம்மாவட்டத்தில் ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றிபெறாதது அக்கட்சியினருக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்தது.

தொடர்புடையது

10 ஆண்டுகள் பந்தத்தைப் பறித்த தவெக! விசில் வசமான ஆயிரம்விளக்கு, அண்ணா நகா், எழும்பூா்!

10 ஆண்டுகள் பந்தத்தைப் பறித்த தவெக! விசில் வசமான ஆயிரம்விளக்கு, அண்ணா நகா், எழும்பூா்!

கடலூா் மாவட்டத்தில் 5 தொகுதிகளை கைப்பற்றியது திமுக கூட்டணி! அதிமுக 3, தவெக ஒரு இடங்களில் வெற்றி

கடலூா் மாவட்டத்தில் 5 தொகுதிகளை கைப்பற்றியது திமுக கூட்டணி! அதிமுக 3, தவெக ஒரு இடங்களில் வெற்றி

நெல்லையில் தவெக வெற்றி

நெல்லையில் தவெக வெற்றி

நான்குனேரியில் தவெக வெற்றி

நான்குனேரியில் தவெக வெற்றி

வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
வீடியோக்கள்

கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
வீடியோக்கள்

தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
வீடியோக்கள்

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு