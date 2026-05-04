நான்குனேரி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் ரெட்டியாா்பட்டி வி.நாராயணன் 16,419 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
நான்குனேரி தொகுதியில் அமமுக சாா்பில் இசக்கிமுத்து, காங்கிரஸ் சாா்பில் ரூபி ஆா்.மனோகரன், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் செல்வம், தவெக சாா்பில் ரெட்டியாா்பட்டி வி.நாராயணன் உள்ளிட்ட 25 போ் போட்டியிட்டனா்.
அதிமுகவில் சீட் கிடைக்காததால் தவெகவில் இணைந்து நான்குனேரி தொகுதியில் போட்டியிடும் வாய்ப்பையும் இவா் பெற்றாா். எனினும், அமமுக, காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கும் இடையேதான் போட்டி நிலவும் என எதிா்பாா்க்கப்பட்டது.
ஆனால், யாருமே எதிா்பாா்க்காத நிலையில் வாக்கு எண்ணிக்கையின் தொடக்கம் முதலே ரெட்டியாா்பட்டி வி.நாராயணனின் கை ஓங்கியது. தொடா்ந்து முன்னிலை பெற்றார் அவா், இறுதியில் 74,952 வாக்குகள் பெற்று 16,419 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ரூபி ஆா்.மனோகரன் 58,533 வாக்குகளுடன் 2-ஆவது இடத்தையும், அமமுக வேட்பாளா் ஆா்.இசக்கிமுத்து 38, 316 வாக்குகளுடன் 3-ஆவது இடத்தையும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் செல்வம் 17,618 வாக்குகளுடன் 4-ஆவது இடத்தையும் பிடித்தனா்.
ரெட்டியாா்பட்டி வி.நாராயணன் 2019-இல் நான்குனேரி தொகுதியில் நடைபெற்ற இடைத்தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் வெற்றி பெற்று சட்டப்பேரவை உறுப்பினரான நிலையில், இப்போது 2-ஆவது முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.
தொடர்புடையது
ராதாபுரம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி
நெல்லையில் தவெக வெற்றி
தியாகராய நகா் தொகுதியில் தவெக பொதுச் செயலா் என்.ஆனந்த் வெற்றி
நான்குனேரியில் தவெக சாா்பில் முன்னாள் அதிமுக எம்எல்ஏ போட்டி: காங்கிரஸ், அமமுகவினா் அதிா்ச்சி
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு