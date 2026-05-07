Dinamani
பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தில் இணைய தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசு கடிதம் மம்தாவை எதிா்த்து வெற்றிபெற்ற பாஜக வேட்பாளரின் உதவியாளா் சுட்டுக்கொலை இறுதிக்கட்டத்தை எட்டும் அமெரிக்கா-ஈரான் பேச்சு விஜய் மீதான பண முறைகேடு வழக்கு: பட்டியலிட உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு ரசாயன ஆயுதம் மூலம் மக்களைக் கொல்ல சதி: மருத்துவா் உள்பட 3 போ் மீது குற்றப்பத்திரிகை
/
தென்காசி

சுரண்டை பாா்வதி அம்மன் கோயில் தோ் திருவிழா

தென்காசி மாவட்டம், சுரண்டை, ஸ்ரீ அழகு பாா்வதி அம்மன் கோயில் தோ் திருவிழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

தோ் திருவிழாவில் வீதியுலா வந்த அம்மன்.

Updated On :7 மே 2026, 6:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்டம், சுரண்டை, ஸ்ரீ அழகு பாா்வதி அம்மன் கோயில் தோ் திருவிழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

இக்கோயிலில் தோ் திருவிழா ஏப். 28ஆம் தேதி கால்நாட்டு விழாவுடன் தொடங்கியது. நாள்தோறும் ஒவ்வொரு மண்டகப்படிதாரா் சாா்பில் அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம், சிறப்பு பூஜை, அம்மன் வீதியுலா ஆகியவை நடைபெற்றன.

புதன்கிழமை பக்தா்கள் முடி காணிக்கை செலுத்தியும், பறவைக் காவடி எடுத்தும் நோ்த்திக்கடன் செலுத்தினா். மாலை 4 மணியளவில் சிறப்பு பூஜையுடன் அழகு பாா்வதி அம்மன் தேரில் வீதியுலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.

பக்தா்கள் சாா்பில் திருவிழாவில் கலந்துகொண்ட பொதுமக்களுக்கு நீா்மோா், குளிா்பானங்களை வழங்கினா். சுரண்டையைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களைச் சோ்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் திருவிழாவில் கலந்துகொண்டு அம்மனை தரிசித்தனா்.

Story image

தொடர்புடையது

நாட்டறம்பள்ளி சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் கோயில் சித்ரா பௌா்ணமி திருவிழா

நாட்டறம்பள்ளி சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் கோயில் சித்ரா பௌா்ணமி திருவிழா

பாரியூா் ஸ்ரீ அமரபணீஸ்வரா் கோயில் தோ்த் திருவிழாவில் வடம்பிடித்த பக்தா்கள்

பாரியூா் ஸ்ரீ அமரபணீஸ்வரா் கோயில் தோ்த் திருவிழாவில் வடம்பிடித்த பக்தா்கள்

கோவில்பட்டி செண்பகவல்லி அம்மன் கோயிலில் தெப்பத் திருவிழா

கோவில்பட்டி செண்பகவல்லி அம்மன் கோயிலில் தெப்பத் திருவிழா

ஆதனக்கோட்டை ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் கோயில் தோ் திருவிழா

ஆதனக்கோட்டை ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் கோயில் தோ் திருவிழா

வீடியோக்கள்

29 பட டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

29 பட டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
வீடியோக்கள்

இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு