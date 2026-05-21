Dinamani
சென்னைக்கு இன்று கடைசி லீக் ஆட்டம்- குஜராத்துடன் மோதல் 5 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை 125 நாள் வேலைத் திட்டத்துக்கு 25 மாநிலங்கள் நிதி ஒதுக்கீடு- நாடாளுமன்றக் குழுவிடம் மத்திய அரசு தகவல் நிகழாண்டு இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சி 6.4%: ஐ.நா. கணிப்பு 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் திருத்தும் பணியில் குளறுபடி? சிபிஎஸ்இ மறுப்பு தமிழக அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம்: காங்கிரஸ், தவெக எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சா்களாக பதவியேற்கின்றனா் டிரம்ப் குடும்பத்தினருக்கு வருமான வரி தணிக்கையிலிருந்து நிரந்தர விலக்கு!
/
தென்காசி

குற்றாலத்தில் சுற்றுலா மேம்பாட்டுப் பணிகள் ஆய்வுக் கூட்டம்

தென்காசி மாவட்டம், குற்றாலத்தில் சீசன் தொடங்கவுள்ளதை முன்னிட்டு மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்து துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் ஆய்வுக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே. கமல்கிஷோா் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டம்.

Updated On :21 மே 2026, 5:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்டம், குற்றாலத்தில் சீசன் தொடங்கவுள்ளதை முன்னிட்டு மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்து துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் ஆய்வுக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற கூட்டத்திற்கு, ஆட்சியா் ஏ.கே. கமல்கிஷோா் தலைமை வகித்துப் பேசியதாவது:

குற்றாலத்தில் சீசன் தொடங்கவுள்ளதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை அதிகரிக்கும். எனவே, குற்றாலத்தில் அனைத்துப் பணிகளும் முடிவுற்று தயாா் நிலையில் இருக்க வேண்டும்.

குற்றாலத்திற்கு வரும் பயணிகளுக்கு உடை மாற்றும் அறை, குடிநீா், கழிப்பறை, சாலை வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும். அருவிப் பகுதியில் குப்பைகள் தேங்காத வண்ணம் உடனுக்குடன் அகற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அருவியைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் போதுமான மின்விளக்குகள் அமைக்க வேண்டும்.

குற்றாலத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நெகிழிப் பொருள்கள் பயன்பாட்டைத் தடுக்க வேண்டும். உணவு பாதுகாப்புத் துறை, உள்ளாட்சி அமைப்புகள், காவல் துறை, மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஆகிய துறைகளை ஒருங்கிணைந்து வணிக நிறுவனங்களில் நெகிழி பயன்பாட்டை அகற்றுவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடங்கள், சாலைகள், அதற்குரிய வழித்தடங்களை சீரமைக்க வேண்டும். அருவிப் பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் கண்காணிப்புக் கேமராக்கள் பொருத்தி கண்காணிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சீ. ஜெயச்சந்திரன், கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் ரா. சங்கா், உணவுப் பாதுகாப்பு நியமன அலுவலா் புஷ்பராஜ், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) காளிமுத்து, உதவி ஆணையா் (கலால்) ராமச்சந்திரன், தென்காசி வட்டாட்சியா் மணிகண்டன், குற்றாலம் பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் மாணிக்கராஜ், மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலா் ந. நித்திய கல்யாணி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீா் விநியோகம் குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம்

பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீா் விநியோகம் குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம்

தென்மேற்குப் பருவமழை: முன்னேற்பாடு பணிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்

தென்மேற்குப் பருவமழை: முன்னேற்பாடு பணிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்

தென்மேற்கு பருவமழை: முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தொடா்பான ஆய்வுக் கூட்டம்

தென்மேற்கு பருவமழை: முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தொடா்பான ஆய்வுக் கூட்டம்

நீட் தோ்வு: முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம்

நீட் தோ்வு: முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம்

விடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam