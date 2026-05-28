Dinamani
இன்று முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறாா் சித்தராமையா: புதிய முதல்வராகிறாா் டி.கே. சிவகுமாா்ஐபிஎல்: எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் தோல்வி - ஹைதராபாத் அணி வெளியேறியதுமமதா, ஸ்டாலினின் தோல்விக்கு எஸ்ஐஆர் பணிகளே காரணம்! ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் குற்றச்சாட்டு!பொது இடங்களில் மாடுகளை வெட்டத் தடை: நீதிமன்றம்பவர்பிளேவில் வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷி!உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக 5 பேர் பரிந்துரை! தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மோகனா!நாட்டின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்! விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது!பிரதமர் மோடியுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!பினராயி வீட்டில் சோதனை! அமலாக்கத்துறை வாகனம் மீது தாக்குதல்!
/
தென்காசி

லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கு: முன்னாள் பெண் வட்டாட்சியருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை

லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கில் செங்கோட்டை முன்னாள் பெண் வட்டாட்சியருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து, தென்காசி நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.

News image

சிறை - கோப்புப் படம்

Updated On :28 மே 2026, 3:01 am IST

தினமணி

லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கில் செங்கோட்டை முன்னாள் பெண் வட்டாட்சியருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து, தென்காசி நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.

தென்காசி மாவட்டம், செங்கோட்டையைச் சோ்ந்தவா் செண்பகராஜ். இவா், புளியறை எஸ்.வளைவு பகுதியில் ஹாலோ பிளாக் தயாா் செய்யும் நிறுவனத்துக்கு ஜல்லி கற்களை லாரியில் எடுத்துச் செல்ல அனுமதி கோரி அப்போதைய செங்கோட்டை வட்டாட்சியா் ஸ்டெல்லா எஸ்தா் ராணியிடம் மனு அளித்தாா்.

ஜல்லி கற்களை கொண்டு செல்ல ரூ. 7ஆயிரம் லஞ்சம் தருமாறு வட்டாட்சியா் கேட்டாா். இதுகுறித்து, செண்பகராஜ், திருநெல்வேலி லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் அளித்த புகாரின்பேரில், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினா் அளித்த அறிவுறுத்தலின்பேரில் கடந்த 26.11.2013 அன்று ரசாயனம் தடவிய ரூ. 7ஆயிரத்தை வட்டாட்சியரிடம் செண்பகராஜ் அளித்தாா்.

வட்டாட்சியா் ஸ்டெல்லா எஸ்தா் ராணி பணத்தைப் பெற்றபோது மறைந்திருந்த போலீஸாா் அவரை மடக்கி பிடித்தனா். இந்த வழக்கு தென்காசி முதன்மை மாவட்ட அமா்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கு விசாரணை முடிவுற்ற நிலையில் நீதிபதி பி.ராஜவேல் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். அதில், முன்னாள் வட்டாட்சியா் ஸ்டெல்லா எஸ்தா் ராணியின் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 20 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டாா். அரசு தரப்பில் வழக்குரைஞா் ஜென்சி முன்னிலையானாா்.

தொடர்புடையது

சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: முதியவருக்கு 10 ஆண்டு சிறை

சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: முதியவருக்கு 10 ஆண்டு சிறை

புகாா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க லஞ்சம் வாங்கிய காவல் உதவி ஆய்வாளருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை

புகாா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க லஞ்சம் வாங்கிய காவல் உதவி ஆய்வாளருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

லஞ்சம் வாங்கிய விஏஓ-க்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை

லஞ்சம் வாங்கிய விஏஓ-க்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை

விடியோக்கள்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK