கனிமவளக் கடத்தலில் ஈடுபடுபவா்கள் மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை
தென்காசி மாவட்டத்தில் கனிமவளக் கடத்தலில் ஈடுபடுபவா்கள் மீது குண்டா்தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். ஸ்டாலின் தெரிவித்தாா்.
தென்காசி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராகப் பொறுப்பேற்றுக்கொண்ட ஆா். ஸ்டாலின்.
தென்காசி மாவட்டத்தில் கனிமவளக் கடத்தலில் ஈடுபடுபவா்கள் மீது குண்டா்தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். ஸ்டாலின் தெரிவித்தாா்.
தென்காசி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக ஆா். ஸ்டாலின் புதன்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா். பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
தென்காசி மாவட்டத்தில் கனிமவளக் கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் அரசுடமையாக்கப்பட்டு, கடத்தலில் ஈடுபடும் நபா்கள் மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். குற்றங்களைத் தடுக்கும் வகையில், கிராமங்கள் தோறும் சிசிடிவி கேமராக்கள் அமைக்கப்படும். பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றச் செயலில் ஈடுபடுபவா்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
போதைப் பொருள்கள் நடமாட்டத்தை முற்றிலும் ஒழிக்க தனிக்கவனம் செலுத்தப்படும். சாலை விபத்துகள் மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
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