பாளை. தொகுதி தவெக வேட்பாளா் மேலப்பாளையத்தில் வாக்கு சேகரிப்பு

/
பாளையங்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் மரியஜான் மேலப்பாளைத்தில் பொதுமக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்தாா்.
இவா், மேலப்பாளையம் சந்தை ரவுண்டானா அருகில் உள்ள அலியா மதரசா பள்ளிவாசல் மற்றும் வாவா் ஜும்மா பள்ளிவாசல் அருகே இஸ்லாமியா்களிடம் விசில் சின்னத்துக்கு ஆதரவு திரட்டினாா்.
மேலப்பாளையம் பகுதி நிா்வாகிகள் ஜமீல் உசேன், முஹம்மது மசூத், ரயான் மைதீன், வெங்கடேஷ் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
நூறு சாமி டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை
12 மணி நேரங்கள் முன்பு