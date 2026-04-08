திமுக ஆட்சியில் தமிழகத்தில் இஸ்லாமியா்கள் பாதுகாப்பான சூழலில் வாழ்ந்து வருகின்றனா் என்றாா் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி மாநில பொதுச்செயலா் முஹம்மது அபூபக்கா்.
தென்காசி மாவட்டம், ரவணசமுத்திரத்தில் உள்ள மஜ்ஜிதீா் ரஹீம் பள்ளிவாசல் வளாகத்தில் ஜமாத் நிா்வாகிகள், ஜமாத்தினா் பங்கேற்ற கூட்டத்தில் முஹம்மது அபூபக்கா் கலந்துகொண்டு, திமுக வேட்பாளா் மனோஜ் பாண்டியனை ஆதரித்து வாக்கு சேகரித்தாா்.
அப்போது அவா் பேசியதாவது: திமுகவுடன் கூட்டணிக்கு அனைவரும் வருகின்றனா் என்றால் அதற்குக் காரணம் தமிழகத்தில் இஸ்லாமியா்கள் பாதுகாப்பான சூழலில் வாழ்ந்து வருகின்றனா் என்பது தான்.
5 மாநிலங்களில் தோ்தல் நடைபெறும் நிலையில் பாஜக அரசு நாடாளுமன்றத்தைக் கூட்டுவது மரபை மீறும் செயலாகும். 25 கோடி இஸ்லாமியா்கள் வாழும் இந்தியாவில் ஒரு இஸ்லாமியா் கூட மந்திரியாக இல்லை. பிரதமருக்கு இஸ்லாமியா்கள் மீது பாசம் இல்லை.
தமிழகத்தில் மதச்சாா்பற்ற கூட்டணியில் 13 இஸ்லாமியா்களுக்கு வாய்ப்புக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சீமான், விஜய் போன்றோா் தோ்தலுக்காக சிறுபான்மையினா் மீது அக்கறை உள்ளவா்கள் போல் பேசி வருகின்றனா்.
10 முறை முதல்வராக இருந்த நிதீஷ்குமாரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக்கி ஒன்றுமில்லாதவராக மாற்றி விட்டனா். பாஜகவுடன் கூட்டணி வைப்பவா்களை இல்லாமல் செய்வதுதான் பாஜகவின் வேலை. அந்த நிலைதான் தமிழகத்தில் அதிமுகவிற்கு ஏற்படும்.
வெளியூா்களில் உள்ள உறவினா்களையும் கண்டிப்பாக வரச்செய்து நூறு சதவிகித வாக்குப் பதிவு நடைபெறுமாறு செய்ய வேண்டும் என்றாா்.
கூட்டத்திற்கு பிரைமரி தலைவா் இக்பால் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட துணைச் செயலா் முகம்மது யஹ்யா, வழக்குரைஞரணி பொறுப்பாளா் பீா் முகம்மது, மாவட்ட தலைவா் அப்துல் அஜீஸ், மாவட்டச் செயலா் செய்யது பட்டாணி, மாநில வா்த்தக அணி தலைவா் புளியங்குடி சுலைமான், மாநில விவசாய அணி செயலா் தென்காசி முகம்மது அலி, மாவட்ட துணைத் தலைவா் முகம்மது முஸ்தபா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
ஊராட்சித் தலைவா் முகம்மது உசேன், முன்னாள் தலைவா் புகாரி மீரா ஸாகிப், கடையம் மேற்கு ஒன்றிய திமுக செயலா் ஜெயக்குமாா், ஐக்கிய ஜமாத் ஒருங்கிணைப்பாளா் சலீம், ஆதம் ஹாஜியாா் பள்ளிவாசல் தலைவா் ஹாஜி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
மாவட்ட அமைப்புச் செயலா் கட்டிஅப்துல் காதா் வரவேற்றாா். மாணவரணி மாவட்ட தலைவா் ரிபாய் நன்றி கூறினாா்.
