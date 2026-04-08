நெல்லை தொகுதியில் அதிமுக, திமுக, தவெக வேட்புமனுக்கள் ஏற்பு

திருநெல்வேலி தொகுதியில் போட்டியிட 25 வேட்பாளா்களின் சாா்பில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், அதில் 21 பேரின் மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன. 4 பேரின் மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.
திருநெல்வேலி தொகுதியில் அதிமுக, திமுக, தவெக, நாம் தமிழா் கட்சி, புதிய தமிழகம் உள்ளிட்ட 25 வேட்பாளா்களின் சாா்பில் 37 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. அந்த மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை திருநெல்வேலி வருவாய் கோட்டாட்சியரும், தோ்தல் நடத்தும் அலுவலருமான பிரியா தலைமையில் நடைபெற்றது.
அப்போது, அதிமுக வேட்பாளா் தச்சை என்.கணேசராஜா, திமுக வேட்பாளா் சு.சுப்பிரமணியன், தவெக வேட்பாளா் ஆா்.எஸ்.முருகன், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் சத்யா, புதிய தமிழகம் கட்சி வேட்பாளா் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி உள்ளிட்ட 25 பேரின் வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன. 4 மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. வேட்புமனுவை திரும்பப் பெற வியாழக்கிழமை (ஏப். 9) மாலை 5 மணி வரை காலஅவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
