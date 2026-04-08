Dinamani
அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரிகணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும்: எடப்பாடி பழனிசாமிதிமுக தேய்ந்து வருகிறது; முன்னாள் அதிமுகவினரே திமுக வேட்பாளர்கள் - இபிஎஸ் விமர்சனம்48 மணிநேரத்துக்கு வெளியே செல்ல வேண்டாம்: ஈரானில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் அறிவுறுத்தல்!மகளிருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 2,000! மேற்கு வங்கத்தில் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடுஒரு முழு நாகரிகமே அழியப்போகிறது, மீண்டும் திரும்பாது : ஈரானுக்கு டிரம்ப் இறுதி எச்சரிக்கைஈரான் கார்க் தீவில் அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல்
/
திருநெல்வேலி

ராதாபுரம் தொகுதியில் திமுக, பாஜக மாற்று வேட்பாளா்கள் மனு தள்ளுபடி

News image

வேட்பு மனு - பிரதிப் படம்

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 9:03 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராதாபுரம் சட்டப்பேரவை தொகுதி தோ்தலுக்கான வேட்புமனு பரிசீலனையில் திமுக, பாஜக, நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா்களின் மாற்றுவேட்பாளா்கள் மற்றும் திருநங்கையின் வேட்புமனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. இதர 25 மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.

ராதாபுரம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக மு.அப்பாவு, பா.ஜ.க வேட்பாளராக எஸ்.பி.பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட 29 வேட்பாளா்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்தனா். இந்த மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ராஜசெல்வி முன்னிலையில் நடைபெற்றது. இதில் 25 வேட்புமனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.

திமுக வேட்பாளரின் மாற்றுவேட்பாளரான அவரது மனைவி விஜயா, பாஜக வேட்பாளரின் மாற்று வேட்பாளரான அவரது மனைவி விஜயலெட்சுமி, நாதக மாற்று வேட்பாளரான நந்தினி குமாரி, திருநங்கையான வந்தனா ஆகியோரது வேட்புமனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு