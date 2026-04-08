ராதாபுரம் தொகுதியில் திமுக, பாஜக மாற்று வேட்பாளா்கள் மனு தள்ளுபடி

திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராதாபுரம் சட்டப்பேரவை தொகுதி தோ்தலுக்கான வேட்புமனு பரிசீலனையில் திமுக, பாஜக, நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா்களின் மாற்றுவேட்பாளா்கள் மற்றும் திருநங்கையின் வேட்புமனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. இதர 25 மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.
ராதாபுரம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக மு.அப்பாவு, பா.ஜ.க வேட்பாளராக எஸ்.பி.பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட 29 வேட்பாளா்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்தனா். இந்த மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ராஜசெல்வி முன்னிலையில் நடைபெற்றது. இதில் 25 வேட்புமனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.
திமுக வேட்பாளரின் மாற்றுவேட்பாளரான அவரது மனைவி விஜயா, பாஜக வேட்பாளரின் மாற்று வேட்பாளரான அவரது மனைவி விஜயலெட்சுமி, நாதக மாற்று வேட்பாளரான நந்தினி குமாரி, திருநங்கையான வந்தனா ஆகியோரது வேட்புமனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.
