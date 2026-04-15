ஆழ்வாா்குறிச்சியில் அம்பேத்கா் பிறந்த நாள் விழா

ஆழ்வாா்குறிச்சியில் அம்பேத்கா் மக்கள் நல இயக்கம் சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை அம்பேத்கரின் 136-ஆவது பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில், ஆழ்வாா்குறிச்சி அம்பேத்கா் மக்கள் நல இயக்கப் பொருளாளா் பி.சமுத்திரம் தலைமையில் அலங்கரிக்கப்பட்ட அம்பேத்கா் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. துணைத் தலைவா்பி.நடராஜன் முன்னிலை வகித்தாா். இணைச் செயலா் பச்சாத்தான், வாகைக்குளம் அழகா், பரும்பு எஸ்.சமுத்திரம், வேம்படித் தெரு அம்பேத்குமாா் என்ற ரவி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
