திருநெல்வேலி

தில்லி அணியை நாம் வீழ்த்த வேண்டும்: உதயநிதி ஸ்டாலின்

இந்தத் தோ்தலில் தில்லி அணியை நாம் வீழ்த்த வேண்டும் என்றாா் திமுக இளைஞரணி செயலா் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

திருநெல்வேலியில் செவ்வாய்க்கிழமை பிரசாரம் செய்தாா் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின். உடன் திருநெல்வேலி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சு.சுப்பிரமணியன்.

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 8:24 pm

பாளையங்கோட்டை தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மு. அப்துல் வஹாபை ஆதரித்து, பாளையங்கோட்டை மாா்க்கெட் பகுதியிலும், திருநெல்வேலி தொகுதி வேட்பாளா் சு. சுப்பிரமணியனை ஆதரித்து, திருநெல்வேலி நகரத்தில் உள்ள வாகையடி முனையிலும் திமுக இளைஞரணி செயலா் உதயநிதி ஸ்டாலின் செவ்வாய்க்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

அப்போது அவா் பேசியதாவது:

திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கு எப்போது வந்தாலும் உற்சாகம் வந்துவிடும். திருநெல்வேலி திமுகவின் கோட்டை என்பதை நிரூபித்துக் காட்டிய மாவட்டம்.

உங்களுடைய எழுச்சியை பாா்க்கும்போது பாளையங்கோட்டை தொகுதியில் மு.அப்துல் வஹாபின் வெற்றி உறுதியாகிவிட்டது.

திமுக ஆட்சியில் தாமிரவருணி நாகரிகத்தை உலகறியச் செய்யும் வகையில் பாளையங்கோட்டை அருகே ரூ.57 கோடியில் பொருநை அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.100 கோடியில் காயிதே மில்லத் நூலகம் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இங்கு ஏராளமான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அந்த உரிமையோடுதான் உங்களிடம் வாக்கு கேட்கிறேன்.

திருநெல்வேலி தொகுதியில் கடந்த முறை வெற்றி வாய்ப்பை இழந்துவிட்டோம். இந்த முறை 50 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் சுப்பிரமணியனை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும்.

நெல்லையப்பா் கோயிலுக்கு வெள்ளித் தோ் வழங்கப்பட்டது உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் விடியல் பயண திட்டம், காலை உணவு திட்டம், இலவச மடிக்கணினி, மகளிா் உரிமைத் தொகை என ஏராளமான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இந்தத் தோ்தல் தில்லி அணிக்கும், தமிழக அணிக்கும் இடையிலான தோ்தல். தில்லி அணியை நாம் வீழ்த்த வேண்டும். தமிழகத்தைத் தொடா்ந்து மத்திய அரசு புறக்கணிக்கிறது. கடந்த பட்ஜெட்டில் தமிழகத்துக்கு எந்தத் திட்டமும் இல்லை. அனைவரும் அடுத்த 8 நாள்கள் வீடு தோறும் சென்று வாக்காளா்களை சந்தித்து பிரசாரம் செய்ய வேண்டும். இந்தத் தோ்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு மக்கள் பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்றாா்.

திருநெல்வேலி நகரத்தில் பிரசாரம் செய்ய சென்ற உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினா் வாள் பரிசாக வழங்கினாா்.

ஸ்டாலின் தொடரட்டும்

திருநெல்வேலி நகரம் வாகையடி முனையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது திடீரென ஒரு சிறுவன் அவருடைய வாகனத்தின் மீது ஏறினாா். அதைப் பாா்த்த உதயநிதி, அந்த சிறுவனிடம் பேசுகிறாயா என கேட்டு மைக்கை கொடுத்தாா். இதையடுத்து மைக்கை வாங்கிய சிறுவன், ஸ்டாலின் தொடரட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும். உதய சூரியன் சின்னத்துக்கு வாக்களியுங்கள் என்றாா். தொடா்ந்து அந்த சிறுவனிடம் உதயநிதி பெயரை கேட்டதும், ‘எனது பெயா் செழியன். 3-ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன்’ என்றாா்.

