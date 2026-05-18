கவர்ச்சி மக்களுடைய கஷ்டத்தைப் போக்காது: உதயநிதி ஸ்டாலின்

தஞ்சாவூர்: கவர்ச்சி மாயாஜாலத்தைக் காட்டி மக்களைச் சிலர் ஈர்த்திருக்காங்க. இந்த கவர்ச்சி மக்களுடைய கஷ்டத்தைப் போக்காது, அடிப்படைப் பணிகளை நிறைவேற்றாது. எந்தப் பிரச்னைக்கும் அது தீர்வு காணாது என சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
திருவாரூர் மாவட்ட திமுக செயலாளரும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான பூண்டி கலைவாணன் இல்ல திருமண நிகழ்ச்சி திங்கள்கிழமை தஞ்சாவூர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில்
நடைபெற்றது. இதில் திமுக தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
பின்னர் திருமண நிகழ்ச்சியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதாவது:
பேரவைத் தேர்தல் முடிவுக்கு பின்னர், நம்முடைய தலைவர் கலந்து கொள்கின்ற முதல் நிகழ்ச்சி இது. ஒரு சாதாரண திருமண நிகழ்ச்சியாக மட்டுமல்லாமல், நம்முடைய கட்சி நிகழ்ச்சியாக இன்றைக்கு மிகுந்த எழுச்சியோடு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. யார் எந்த பக்கம் போனாலும், எந்த மாவட்டம் எந்த முடிவு எடுத்தாலும், டெல்டா எப்பொழுதுமே திமுக பக்கம்தான் என்பதை நிரூபிச்சு காட்டிய அத்தனை பேருக்கும் நன்றி.
திருவாரூர் மாவட்டத்தில் திமுக வளர்வதற்கு உறுதியான அடிதளம் போட்டவர் நம்முடைய முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர். அவரை நீங்க என்னைக்கும் விட்டுக்கொடுக்க மாட்டீங்க. திருவாரூர் மாவட்டம் மட்டும் இல்ல, ஒட்டுமொத்த டெல்டாவுமே இன்றைக்கு திமுகவின் கோட்டையாகத்தான் விளங்கி கொண்டிருக்கிறது.
தமிழ்நாடு முழுக்க இது மாதிரியான லட்சக்கணக்கான திமுக குடும்பங்கள் இருப்பதால்தான் கட்சி எவ்வளவு பெரிய புயலைச் சந்தித்தாலும் நாம் திரும்பத் திரும்ப மீண்டும் எழுந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறோம். இந்தத் திருமணத்தில் இருக்கக்கூடிய எழுச்சியையும் உங்களுடைய மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் பார்க்கும்போது நிச்சயம் நம்முடைய தலைவர், நிச்சயம் திமுக மீண்டும் வெற்றி வாகைச் சூடும் என்பதில் எனக்கு எந்தவிதமான சந்தேகமும் கிடையாது.
முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் சொன்ன மாதிரி, திமுக வெறும் அரசியல் இயக்கம் கிடையாது, வெறும் ஒரு கட்சி கிடையாது. அது ஒரு சமுதாய இயக்கம். நாம் தேர்தல் அரசியலில் தோல்வி அடைந்தாலும், கொள்கை அரசியலில் தோற்க மாட்டோம், தோற்கவிடவும் மாட்டோம். வெற்றி தோல்வி எல்லாம் சகஜம். மற்ற கட்சிகளைத்தான் அவை பாதிக்கும். சமுதாய இயக்கமான திமுக எப்போதும் போல மக்களுக்கான பணிகளைத் தொடர்ந்து செய்யும்.
எதிர்க்கட்சியா, நமக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், வாக்களிக்காத மக்களுக்கும் சேர்த்தே நாம் உழைப்போம். தமிழ்நாட்டுக்கு வருகின்ற ஆபத்துகளை எல்லாம் நிச்சயம் தடுத்து நிறுத்துவோம். மாநில உரிமைகளை நிச்சயம் காப்போம். இந்த பத்து நாள்களிலேயே மக்கள், பல பெண்கள், இளைஞர்கள் இந்த ஆட்சியுடைய உண்மையான முகத்தை உணர்ந்திருப்பாங்க. போகப் போக இன்னும் பலருக்கு பல உண்மைகள் தெரிய வரும்.
முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் சொன்ன ஒரு உதாரணத்தை இங்கே நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். தாயின் பாதுகாப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை, கிலுகிலுப்பை ஆட்டி வசிகரிக்கும் ஒரு ஆளைப் பார்த்து நிச்சயம் மயங்கும், மகிழ்ச்சியடையும். தாய்கிட்ட இருந்து தாவி அந்த கிலுகிலுப்பை ஆட்டுறவன்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் போய் உட்காந்துக்கும். ஆனா அந்தக் குழந்தை கிலுகிலுப்பை காட்டுறவன்கிட்ட நிரந்தரமா இருந்திடாது. கொஞ்ச நேரத்துக்குப் பிறகு அதுக்கு உண்மையான பாசம்னா என்னன்னு தெரியும். தாயோட முகத்தை நிச்சயம் தேடிப் பார்க்கும். தாய்கிட்டத்தான் மீண்டும் திரும்பி வரும். அதுபோன்று இப்ப கவர்ச்சி, மாயஜாலத்தைக் காட்டி மக்களைச் சிலர் ஈர்த்திருக்காங்க. இந்த கவர்ச்சி மக்களுடைய கஷ்டத்தைப் போக்காது. அடிப்படைப் பணிகளை நிறைவேற்றாது. வளர்ச்சியை பெற்று தராது. எந்தப் பிரச்னைக்கும் அது தீர்வு காணாது. எனவே தாயோட அன்புக்கு ஈடாக எதுவும் இல்லை என்பதை அந்த குழந்தை மீண்டும் உணர்ந்து, தமிழ்நாட்டுக்குத் தாயாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கட்சியை, நம்முடைய தலைவரை நோக்கி அந்தக் குழந்தை நிச்சயம் விரைவில் வரும். நம்முடைய தலைவர் சொன்னது போன்று சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது, அது மறுபடியும் உதிக்கும். அதன் ஒளியில தமிழ்நாடு மீண்டும் செழிக்கும் என்றார்.
Summary
Some individuals have captivated the public by employing the magic of glamour. Udhayanidhi stated that this glamour will not alleviate the people's hardships.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
சநாதன தா்மம் குறித்த உதயநிதி ஸ்டாலின் கருத்து: பாஜக விமா்சனம்
‘பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்’-என்பதுதான் எங்கள் வழி! - உதயநிதி ஸ்டாலின்
பேரவையில் பதிலளிக்காமல் வீட்டுக்குச் சென்று முதல்வர் விஜய் அறிக்கை! - எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி பதிலடி!
முதல்வர் விஜய்யும் நானும் ஒரே கல்லூரியில் படித்தவர்கள்; ஆனால், திமுகதான் சீனியர் - உதயநிதி ஸ்டாலின்
விடியோக்கள்
Instagram மூலம் குழந்தைகளை வைத்து பிரசாரம் செய்த தவெக! - தோல்வி குறித்து M.K. Stalin | DMK | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
தினமணி செய்திச் சேவை