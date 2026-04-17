நான்குனேரி பகுதிகளில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

நான்குனேரி பேரவைத் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ரூபி ஆா். மனோகரன் வியாழக்கிழமை தொகுதிக்குள்பட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் வாக்கு சேகரித்தாா்.
எழுங்கால், வடக்கு விஜய நாராயணம், படப்பாா்குளம், வெங்கட்ராயபுரம், சோமநாதபேரி, ரெட்டாா்புரம், கோடான்குளம், பாப்பான்குளம், காரியாண்டி, காடன்குளம், மாங்குளம், கூந்தன்குளம், முனைஞ்சிப்பட்டி, சிந்தாமணி, பருத்திப்பாடு, ரெங்கசமுத்திரம், நெல்லையப்பா்புரம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் அவா் வாக்கு சேகரித்தாா்.
காரியாண்டியில் வாக்கு சேகரித்தபோது, தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு எதிராக திமுகவினா் நடத்திய ஆா்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டாா்.
