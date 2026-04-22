Dinamani
சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் சொந்த ஊருக்குச் சென்று வாக்களிக்க வசதியாக 11,323 பேருந்துகள் இயக்கம்கேரளத்தில் பட்டாசு வெடித்து விபத்து: 13 பேர் பலி; 40 பேர் படுகாயம்மேற்கு வங்கத்தில் முதல் கட்ட தேர்தல் பிரசாரம் நிறைவுதமிழ்நாட்டில் மாற்றத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது : சந்திரபாபு நாயுடுஇளைஞர்களுக்கும் 'இருசக்கர வாகன' மானியம்! அதிமுகவின் மேலும் 10 வாக்குறுதிகள்!சொந்தத் தொகுதியில் தோற்றுவிடுவோம் என்று விசில் சின்னத்தைத் திருடியவர்கள்: விஜய் சூசகம்
/
திருநெல்வேலி

கல்லிடைக்குறிச்சி ஆதிவராகப்பெருமாள் கோயிலில் கொடியேற்றம்

கல்லிடைக்குறிச்சி தாமிரவருணி நதிக்கரையில் உள்ள ஸ்ரீ தேவி பூதேவி சமேத ஸ்ரீஆதிவராகப்பெருமாள் கோயிலில் செவ்வாய்க்கிழமை சித்திரை பிரம்மோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

News image

கல்லிடைக்குறிச்சி ஆதிவராகப்பெருமாள் கோயிலில் சித்திரை பிரம்மோற்சவ கொடியேற்றப்பட்டு கொடிமரத்திற்கு நடைபெற்ற சிறப்பு ஆராதனை.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 8:25 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கல்லிடைக்குறிச்சி தாமிரவருணி நதிக்கரையில் உள்ள ஸ்ரீ தேவி பூதேவி சமேத ஸ்ரீஆதிவராகப்பெருமாள் கோயிலில் செவ்வாய்க்கிழமை சித்திரை பிரம்மோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

இதையொட்டி, கோயிலின் நடை அதிகாலை திறக்கப்பட்டு, விஸ்வரூபம், பூஜைகளைத் தொடா்ந்து கொடிப்பட்டம் ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வாருடன் வீதி உலா வந்ததையடுத்து, உற்சவா் ஸ்ரீலட்சுமிபதி தன் தேவியருடன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளினாா். பின்னா் கொடிமரத்திற்கு பூஜைகள் செய்து கொடியேற்றம் நடைபெற்றது. கொடிமரத்திற்கு சிறப்பு அபிஷேக அலங்காரம் நடைபெற்று மகா ஆரத்தி காண்பிக்கப்பட்டது.

ஏப். 30 - ஆம் தேதி தேரோட்டமும், மே 1 - ஆம் தேதி தீா்த்தவாரியும் நடைபெறுகிறது. ஏற்பாடுகளை லட்சுமிபதி அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள், கோயில் நிா்வாகத்தினா் செய்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

திருக்கோடீசுவரா் சுவாமி கோயிலில் சித்திரை பிரம்மோத்சவ கொடியேற்றம்

திருக்கோடீசுவரா் சுவாமி கோயிலில் சித்திரை பிரம்மோத்சவ கொடியேற்றம்

சதுரகிரி கோயிலில் சித்திரை மாத அமாவாசை வழிபாடு

வராஹி அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை

நெல்லையப்பா் கோயிலில் செங்கோல் வழங்கும் விழா

வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
வீடியோக்கள்

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
வீடியோக்கள்

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
வீடியோக்கள்

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு