திருநெல்வேலி

தோ்தல் பணியில் 3,850 போலீஸாா்

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு 3,850 போலீஸாா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடவுள்ளனா்.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 8:14 pm

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு 3,850 போலீஸாா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடவுள்ளனா்.

தமிழகம் முழுவதும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் வியாழக்கிழமை காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள 5 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு உள்பட்ட 1,678 வாக்குச்சாவடிகளில் காலை 6 மணிக்கு மாதிரி வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. அதனை தொடா்ந்து 7 மணி முதல் பொதுமக்கள் வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் துணை ராணுவ படையினா், எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரா்கள், முன்னாள் ராணுவ வீரா்கள், போலீஸாா் உள்பட மொத்தம் 2,500 போலீஸாா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுகிறாா்கள். திருநெல்வேலி மாநகரில் 1,350 போ் தோ்தல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடவுள்ளனா்.

தோ்தல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடவுள்ள காவலா்கள் அனைவரும் புதன்கிழமை பிற்பகலில் அந்தந்த தோ்தல் நடத்தும் உதவி அலுவலா் அலுவலகத்துக்கு (வட்டாட்சியா் அலுவலகம்) வந்து சோ்வாா்கள். பின்னா், அங்கிருந்து அவரவருக்கு ஒதுக்கப்பட்டு வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு செல்லவுள்ளனா்.

சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தோ்தல் பாதுகாப்பு பணியில் 3,500 போ்

சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தோ்தல் பாதுகாப்பு பணியில் 3,500 போ்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

