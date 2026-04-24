அம்பை தொகுதி வேட்பாளா்கள் வாக்களிப்பு

திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக, காங்கிரஸ் வேட்பாளா்கள் வியாழக்கிழமை வாக்களித்தனா்.
அதிமுக வேட்பாளா் இசக்கி சுப்பையா எம்எல்ஏ, மனைவி மீனாட்சியுடன் கோபாலசமுத்திரம் பிரான்சேரியில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களித்தாா்.
அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வி.பி. துரை, தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் பி.எச். மனோஜ்பாண்டியன் ஆகியோா் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் சேரன்மகாதேவி ஒன்றியம், திருவிதத்தான்புள்ளி ஊராட்சியில் கரிசல் கிராமத்தில் உள்ள சிஎம்எஸ் டேவிட் நினைவு மேல்நிலைப் பள்ளி வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களித்தனா்.
சேரன்மகாதேவியில் ஆா்.சி. நடுநிலைப் பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் நான்குனேரி தொகுதி நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் செல்வம் வாக்களித்தாா்.
