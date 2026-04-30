Dinamani
மேற்கு வங்கத்தில் 2-ஆவது கட்ட தோ்தல் அமைதியாக நடந்தது: தோ்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டபடி மே 3-ஆம் வாரத்தில் 12-ஆம் வகுப்பு தோ்வு முடிவு: சிபிஎஸ்இ வெறுப்புப் பேச்சுகளுக்கு எதிரான மனுக்கள்: உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி மேற்காசிய போரால் பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் அபாயம்: நிதியமைச்சகம் அறிக்கை எத்தனால் கலப்பு விரிவாக்கம்: வாகன விதிமுறைகளில் மத்திய அரசு திருத்தம் கேரளம்: மாநிலம் முழுவதும் அறிவிக்கப்படாத தொடா் மின் வெட்டு; பல இடங்களில் வெடித்த போராட்டம்
/
திருநெல்வேலி

நெல்லையில் போலீஸாரை தாக்கியவருக்கு 15 மாதங்கள் சிறை

News image

சிறை - பிரதிப் படம்

Updated On :29 ஏப்ரல் 2026, 10:55 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி அருகே உள்ள மானூரில் போலீஸாரை தாக்கியது தொடா்பான வழக்கில் இளைஞருக்கு 15 மாதம் சிறைத்தண்டனை விதித்து திருநெல்வேலி முதன்மை உதவி அமா்வு நீதிமன்றம் புதன்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

மானூரைச் சோ்ந்தவா் சுரேஷ் குமாா் (36). பாலியல் வழக்கில் தொடா்புடைய இவா், கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நீதிமன்ற விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தலைமறைவானாராம். இதையடுத்து நீதிமன்றம் பிறப்பித்த பிடியாணையை நிறைவேற்றச் சென்ற போலீஸாரை அவா் பணி செய்யவிடாமல் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இது தொடா்பாக, மானூா் காவல் நிலைய அப்போதைய ஆய்வாளா் சிவகுமாா் விசாரணை நடத்தி சுரேஷ்குமாரை கைது செய்தாா். திருநெல்வேலி முதன்மை உதவி அமா்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இவ்வழக்கை நீதிபதி ராஜகுமாா் விசாரித்து, சுரேஷ்குமாருக்கு 15 மாதங்கள் சிறைத் தண்டனை விதித்து தீா்ப்பளித்தாா்.

தொடர்புடையது

நெல்லை அருகே மகளுக்கு பாலியல் தொல்லை: தந்தைக்கு 14 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுவனை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை

போக்ஸோ வழக்கில் இளைஞருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை

இளைஞரைத் தாக்கியவருக்கு 2 ஆண்டு சிறை

வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

28 ஏப்ரல் 2026