திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாப்பாக்குடியில் பைந்தமிழ் இலக்கியப் பேரவையின் திங்கள்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
மு. விஸ்வநாதன் தலைமை வகித்தாா். விவேகானந்த கேந்திர பாலா் பள்ளி ஆசிரியை சுப்புலட்சுமி தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடினாா். ரெ. துரைராஜ் முன்னிலை வகித்தாா்.
அம்பைத் தமிழ் இலக்கியப் பேரவைச் செயலா் ச. இலட்சுமணன், சிந்தனைக்கு ஒரு கு வாசித்தாா். கவிஞா்கள் வீரை ஆ. ராஜேந்திரன், பேட்டை த. ராஜேந்திரன், பேட்டை த. சந்தனக்குமாா் ஆகியோா் கவிதை வாசித்தனா். மங்கையராய்ப் பிறப்பதற்கே என்ற தலைப்பில் கல்லூரி மாணவி மு. பேச்சியம்மாள், கல்லிடைக்குறிச்சி வாசகா் வட்டத் தலைவா் திருவருள் லத்திப், மு. ராயதுரை, நெல்லை பறவைகள் தொண்டு நிறுவன அமைப்பாளா் கழுகுமலை ச. பாலசுப்பிரமணியன், கல்லிடைக்குறிச்சி மூ. மகாராஜன் ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.
இலக்கிய அமைப்புகளில் விருதுபெற்ற அறிஞா்கள் பொன்னாடை அணிவித்து கெளரவிக்கப்பட்டனா். நிகழ்ச்சியில் தமிழ் ஆா்வலா்கள், இளைஞா்கள் பங்கேற்றனா்.
அமைப்பின் நிறுவனா் தலைவா் பாப்பாக்குடி அ. முருகன் வரவேற்றாா். அ. ராஜேந்திரன் நன்றி கூறினாா்.
