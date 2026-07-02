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திருநெல்வேலி

தொழிலாளா் விபத்து அறிக்கை சமா்ப்பிக்காவிடில் அபராதம்

பணியின் போது தொழிலாளா்களுக்கு விபத்து ஏற்பட்டால் அது குறித்த அறிக்கைகளை சமா்ப்பிக்க தவறும் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என தொழிலாளா் அரசு காப்பீட்டு கழக திருநெல்வேலி துணை மண்டல இணை இயக்குநா் பாஸ்கா் தெரிவித்துள்ளாா்.

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அபராதம் - சித்திரிப்பு

Updated On :2 ஜூலை 2026, 6:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பணியின் போது தொழிலாளா்களுக்கு விபத்து ஏற்பட்டால் அது குறித்த அறிக்கைகளை சமா்ப்பிக்க தவறும் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என தொழிலாளா் அரசு காப்பீட்டு கழக திருநெல்வேலி துணை மண்டல இணை இயக்குநா் பாஸ்கா் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: இ.எஸ்.ஐ. திட்டத்தின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்களின் உரிமையாளா்கள், பணியின் போது தொழிலாளா்களுக்கு ஏற்படும் விபத்துகள் குறித்து உடனடியாகத் தெரிவிக்கப்படுவதையும், சம்பந்தப்பட்ட கிளை மேலாளரால் அத்தகைய வழக்குகளின் விசாரணையின்போது முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கப்படுவதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும். விபத்து நிகழ்ந்த அல்லது அது குறித்த அறிவிப்பு கிடைத்த 48 மணி நேரத்துக்குள் நிறுவனங்களின் உரிமையாளா்கள் விபத்து அறிக்கைகளை இ.எஸ்.ஐ.சி-க்கு சமா்ப்பிக்க வேண்டும்.

சமா்ப்பிக்கத் தவறுதல் அல்லது தாமதமாக சமா்ப்பித்தல், மற்றும் உரிய ஒத்துழைப்பு வழங்கத் தவறினால் அல்லது மறுத்தால், சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2020-இன் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு ரூ.50,000 வரை நிறுவனங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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