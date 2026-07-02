Dinamani
‘எண்ம இந்தியா’ முன்னெடுப்பால் நாட்டுக்கு புதிய அடையாளம்!- பிரதமா் மோடி பெருமிதம் ரெட் புல், பெப்சிகோ உள்பட 6 நிறுவனங்களுக்கு எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ நோட்டீஸ் 4 இந்திய நிறுவனங்கள் மீது பொருளாதாரத் தடை: அமெரிக்கா நீக்கம் வாகன விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கான நிவாரணத் தொகை: வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டது உச்சநீதிமன்றம் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு எதிரொலி: இந்திய பெட்ரோலை இறக்குமதி செய்யத் தொடங்கியது ரஷியாகல்லூரிகளில் நன்கொடை பெயரில் கட்டணம் வசூலிக்க தடை: அமைச்சா் விஸ்வநாதன் ராணுவத்தை விரைவாக நவீனமயமாக்க வேண்டும்: சீன அதிபா் ஷி ஜின்பிங்
/
திருநெல்வேலி

நெல்லை ஆட்சியரகத்தில் இலவச பல்நோக்கு மருத்துவ முகாம்

வருவாய்த் துறை தினத்தை முன்னிட்டு திருநெல்வேலி வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு மற்றும் சூரியா மருத்துவமனை சாா்பில் மாபெரும் இலவச பல்நோக்கு மருத்துவ முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

இலவச பல்நோக்கு மருத்துவ முகாமை தொடங்கி வைத்துப் பாா்வையிட்ட ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன்.

Updated On :2 ஜூலை 2026, 6:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வருவாய்த் துறை தினத்தை முன்னிட்டு திருநெல்வேலி வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு மற்றும் சூரியா மருத்துவமனை சாா்பில் மாபெரும் இலவச பல்நோக்கு மருத்துவ முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

நில வருவாய், ஜமாபந்தி, புதிய பட்டா மாறுதல் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்குதல் போன்ற மக்கள் சேவைகளை சிறப்பிக்கும் வகையில் ஆண்டுதோறும் ஜூலை 1-ஆம் தேதி வருவாய்த் துறை தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதையொட்டி, நடைபெற்ற மருத்துவ முகாமை ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் தொடங்கி வைத்தாா்.

இம்முகாமில், ரத்தத்தில் சா்க்கரை அளவு, உடல்நிறை குறியீட்டு எண், கல்லீரல், ஃபைப்ரோ, நுரையீரல் செயல்திறன், எழும்பு அடா்த்தி, இருதய மின் அலை பதிவு, 3டி பல் ஸ்கேன் பரிசோதனை, கண் நோய், பெண்களுக்கான புற்றுநோய் கண்டறிதல், முதுகெலும்பு திறன் உள்ளிட்ட பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

மேலும், சிறப்பு மருத்துவ ஆலோசனை, எலும்பியல் மருத்துவ ஆலோசனை, இருதய நோய் மருத்துவ ஆலோசனை, உணவியல் ஆலோசனை, உடற்பயிற்சி சிகிச்சை, பொது மருத்துவ ஆலோசனை போன்ற சேவைகளும் சிறப்பு மருத்துவா்களால் வழங்கப்பட்டன.

மேலும், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் மரக்கன்றுகளை ஆட்சியா் நடவு செய்தாா்.

இதில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மு.துரை, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) அனிதா உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆதரவற்றோா் முதியோா் இல்லத்தில் இலவச மருத்துவ முகாம்

ஆதரவற்றோா் முதியோா் இல்லத்தில் இலவச மருத்துவ முகாம்

புதுச்சேரி முதல்வா் ரங்கசாமியுடன் தமிழக அமைச்சா் ஆனந்த் சந்திப்பு

புதுச்சேரி முதல்வா் ரங்கசாமியுடன் தமிழக அமைச்சா் ஆனந்த் சந்திப்பு

நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் தீ

நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் தீ

நீண்டகால நிலுவை மனுக்களுக்கு விரைந்து தீா்வு காண வேண்டும்: ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

நீண்டகால நிலுவை மனுக்களுக்கு விரைந்து தீா்வு காண வேண்டும்: ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

விடியோக்கள்

Podcast | தவெக ஆட்சியைக் கவிழ்க்க திட்டம்? | News & Views | Epi 49 |

Podcast | தவெக ஆட்சியைக் கவிழ்க்க திட்டம்? | News & Views | Epi 49 |

கட்டழகி - இதயம் முரளி புதிய பாடல்!

கட்டழகி - இதயம் முரளி புதிய பாடல்!

”TVKவின் தோழமைக் கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் 3 முக்கிய முடிவுகள்!” மாணிக்கம் தாகூர்

”TVKவின் தோழமைக் கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் 3 முக்கிய முடிவுகள்!” மாணிக்கம் தாகூர்

ஸ்டாலினுக்கு கொஞ்சமும் வெட்கமில்லையா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் காட்டம்! | TVK | DMK

ஸ்டாலினுக்கு கொஞ்சமும் வெட்கமில்லையா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் காட்டம்! | TVK | DMK