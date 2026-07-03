அம்பாசமுத்திரம் வட்டாரத்தில் பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டவரை சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படையினா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
அம்பாசமுத்திரம் பகுதியில் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படையினா் பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகின்றனா். பெண்கள், குழந்தைகள் பாதுகாப்பு, பாலியல் குற்றங்களைத் தடுப்பது மற்றும் அத்தகைய சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தால் காவல் துறைக்குத் தகவல் தெரிவிப்பது குறித்து விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகின்றனா். இதுதொடா்பாக புகாரளிக்கவும் காவல் துறை சாா்பில் தொடா்பு எண்ணை தெரிவித்திருந்தனா்.
இந்த நிலையில், அம்பாசமுத்திரம் வட்டாரத்துக்கு உள்பட்ட பகுதியைச் சோ்ந்த பள்ளி மாணவி, தங்கள் பகுதியில் வசித்து வரும் கண்ணன் (49) என்பவா் தொடா்ந்து தன்னிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டு வருவதாக போலீஸாரிடம் தெரிவித்தாா்.
தகவல் அறிந்ததும் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படையினா் இதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு கண்ணனை கைது செய்தனா். அம்பாசமுத்திரம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் கண்ணன் மீது போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
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