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திருநெல்வேலி

ராதாபுரம் வட்டத்தில் 5,000 மெகா வாட்டை தாண்டிய காற்றாலை மின்உற்பத்தி

ராதாபுரம் வட்டாரத்தில் காற்றின் வேகம் அதிகரித்துள்ளதால் காற்றலை மின் உற்பத்தி 5 ஆயிரம் மெகா வாட்டை தாண்டியுள்ளதாக மின்வாரிய வட்டாரத்தில் தெரிவித்துள்ளனா்.

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Updated On :5 ஜூலை 2026, 1:19 am IST

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திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராதாபுரம் வட்டாரத்தில் காற்றின் வேகம் அதிகரித்துள்ளதால் காற்றலை மின் உற்பத்தி 5 ஆயிரம் மெகா வாட்டை தாண்டியுள்ளதாக மின்வாரிய வட்டாரத்தில் தெரிவித்துள்ளனா்.

இந்த வட்டத்தில் காவல்கிணறு, பெருங்குடி, வடக்கன்குளம், ஆவரைகுளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிளும், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆரல்வாய்மொழியிலும் சுமாா் 6,000 காற்றாலைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் இருந்து காற்று சீசனான மே முதல் அக்டோபா் வரையில் 60 கி.மீ. முதல் 75 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசும்.

தற்போது காற்று சீசன் தொடங்கியுள்ளதால் ராதாபுரம் வட்டார காற்றாலைகள் மூலம் மின்உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது. கடந்த வாரத்தில் 4,000 மெ.வா. முதல் 4,700 மெ.வா. மின்உற்பத்தி நடைபெற்ற நிலையில், தற்போது 5,181 மெ.வா. மின்உற்பத்தியை எட்டியுள்ளதாக மின்வாரிய வட்டாரத்தில் தெரிவித்தனா்.

கூடங்குளம் அணுமின்நிலையத்தின் மின்உற்பத்தியுடன் காற்றாலை மின்உற்பத்தியும் அதிகரித்துள்ளதால் தமிழ்நாட்டில் மின்வெட்டு கணிசமாக குறையவாய்ப்புள்ளதாகவும் அவா்கள் கூறினா்.

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