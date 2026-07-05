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திருநெல்வேலி

வி.கே.புரம், ஆழ்வாா்குறிச்சியில் நாளை மின்நிறுத்தம்

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மின்நிறுத்தம் - சித்திரிப்பு படம்

Updated On :6 ஜூலை 2026, 1:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, விக்கிரமசிங்கபுரம், ஆழ்வாா்குறிச்சி துணை மின் நிலையங்களுக்குள்பட்ட பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 7) காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது

அதன்படி, காரையாறு, சோ்வலாறு, பாபநாசம், டாணா, விக்கிரமசிங்கபுரம், சிவந்திபுரம், அடையக்கருங்குளம், ஆறுமுகம்பட்டி, கோட்டைவிளைப்பட்டி, ஆழ்வாா்க்குறிச்சி, கருத்தப்பிள்ளையூா், ஏ.பி.நாடானூா், துப்பாக்குடி, கலிதீா்த்தான்பட்டி, பொட்டல்புதூா், ஆம்பூா், பாப்பான்குளம், சம்பன்குளம், செல்லப்பிள்ளையாா்குளம் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது.

இத்தகவலை கல்லிடைக்குறிச்சி கோட்ட செயற்பொறியாளா் எம். சுடலையாடும்பெருமாள் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.

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