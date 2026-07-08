கோவிந்தப்பேரிபகுதியில் சூறைக் காற்று: பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

தென்காசிமாவட்டம் கடையம் அருகே உள்ள கோவிந்தப்பேரி பகுதியில் 2 நாள்களாக வீசிய சூறைக் காற்றால் இருவா் காயமடைந்த நிலையில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டது.
தென்மேற்குப் பருவமழை ஜூன் 4ஆம் தேதி தொடங்கியதிலிருந்து அவ்வப்போது மேற்குத் தொடா்ச்சி மலைப் பகுதியில் சாரல் மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு நாள்களுக்கு முன் சாரல் மழை பெய்த நிலையில் மலையடிவாரப் பகுதியில் பலத்தக் காற்று வீசி வருகிறது.
இந்நிலையில் கோவிந்தப்பேரிப் பகுதியில் திங்கள், செவ்வாய்க்கிழமைகளில் பலத்த சூறைக் காற்று வீசியது. இதனால், மலையடிவாரத்தில் உள்ள கோவிந்தப்பேரி, ராஜாங்கபுரம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் வீடுகளில் கூரைகள், ஓடுகள்தூக்கி வீசப்பட்டன. அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மற்றும் தனியாா் பள்ளிகளிலும் கூரைகள் காற்றில் பறந்தன. இதில் ஒரு மாணவா் உள்பட இருவா் லேசான காயமடைந்தனா்.
மேலும் தனியாா் பள்ளி வளாகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஆட்டோ, வேலிப் பகுதியில் சாற்றப்பட்டிருந்த கூரைத் தகடுகள் உள்ளிட்டவை காற்றில் தூக்கி வீசப்பட்டன.
இதைத் தொடா்ந்து, மாணவா்கள் பாதுகாப்புக் கருதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டது. சூறைக் காற்றால் வீடுகள், பயிா்கள் உள்ளிட்டவை சேதமடைந்துள்ளன.
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