Dinamani
விஜய்யின் ஜன நாயகனுக்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ்!பள்ளிகளுக்குள் தேவையின்றி வேறு யாரும் நுழைய அனுமதி இல்லை: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்வு!ஆர்எஸ்எஸ் பெற்ற பிள்ளை என விமர்சித்த என்னுடன் ஏன் கூட்டணி வைத்தார் விஜய்? திருமாவளவன் கேள்விமேக்கேதாட்டு விவகாரம்: காங்கிரஸ் அமைச்சரை அமைச்சரவையிலிருந்து விடுவிக்க முதல்வர் விஜய் தயாரா? - இபிஎஸ் பயணச்சீட்டு பரிசோதகரை தாக்கிய வழக்கில் வழக்குரைஞருக்கு முன்ஜாமீன்!திருமாவளவனுக்கு நோபல் பரிசு! கருத்தைத் திரும்பப் பெற்ற வைகோபெயரை மாற்றலாம்; வரலாற்றை மாற்ற முடியாது: தங்கம் தென்னரசு!
/
திருநெல்வேலி

பாளை.யில் சகோதரி வீட்டில் 66 பவுன் நகை திருடியவா் கைது

பாளையங்கோட்டையில் சகோதரியின் வீட்டில் சுமாா் 66 பவுன் நகைகளைத் திருடியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image

கைது

Updated On :10 ஜூலை 2026, 12:41 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பாளையங்கோட்டையில் சகோதரியின் வீட்டில் சுமாா் 66 பவுன் நகைகளைத் திருடியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

பாளையங்கோட்டை, செல்வ விநாயகா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் கிருஷ்ணன் என்ற கண்ணன் (59). வணிகா். கடந்த ஜனவரி மாதம் இவா் வீட்டின் அலமாரியை திறந்து பாா்த்தபோது அதில் இருந்த ரூ.10,000 மற்றும் 66 பவுன் தங்க நகைகள் திருடு போயிருந்ததாம். இதுகுறித்து அவா் பாளையங்கோட்டை குற்றப்பிரிவு போலீஸில் புகாா் அளித்தாா். போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்தனா். பல மாதங்களாக இவ்வழக்கில் துப்பு துலங்கவில்லை. இந்நிலையில், கண்ணனின் வீட்டிற்கு அடிக்கடி வந்து சென்ற அவரது மனைவியின் சகோதரரான பாளையங்கோட்டை லங்கா்கானா தெருவைச் சோ்ந்த சுப்பையா மகன் தெய்வநாயகம் (43) திடீரென சொகுசு காா் உள்ளிட்டவற்றை வாங்கி ஆடம்பரமாக இருந்துள்ளாா். அவா் மீது போலீஸாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. அவரைப் பிடித்து தீவிர விசாரணை நடத்தியதில் இத்திருட்டில் ஈடுபட்டது அவா்தான் என தெரியவந்தது. அவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நகைக் கடையில் 85 பவுன் நகைகள் திருட்டு: பெண் கைது

நகைக் கடையில் 85 பவுன் நகைகள் திருட்டு: பெண் கைது

பாளை.யில் வாழை மரங்கள் எரிந்து சேதம்

பாளை.யில் வாழை மரங்கள் எரிந்து சேதம்

மூதாட்டியிடம் நகை பறித்த வழக்கில் இருவா் கைது

மூதாட்டியிடம் நகை பறித்த வழக்கில் இருவா் கைது

வீட்டில் நகை திருடியவா் கைது

வீட்டில் நகை திருடியவா் கைது

விடியோக்கள்

ஃபிபா: ஆரம்பமாகிறது காலிறுதிச் சுற்று! | FIFA | FIFA World Cup |

ஃபிபா: ஆரம்பமாகிறது காலிறுதிச் சுற்று! | FIFA | FIFA World Cup |

MK Stalin உடன் மீண்டும் பேச்சா? குழப்பும் Thirumavalavan

MK Stalin உடன் மீண்டும் பேச்சா? குழப்பும் Thirumavalavan

ஆளுநர் கேள்வி கேட்கக்கூடாது! ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? | வைகை | Madurai | Su. Venkatesan

ஆளுநர் கேள்வி கேட்கக்கூடாது! ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? | வைகை | Madurai | Su. Venkatesan

"எல்லா அமைச்சர்களும் ரீல்ஸ்தான் எடுக்கிறார்கள்!": நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

"எல்லா அமைச்சர்களும் ரீல்ஸ்தான் எடுக்கிறார்கள்!": நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK