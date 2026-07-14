அம்பாசமுத்திரத்தில் திருநங்கைகள் இடையே நடந்த மோதல் தொடா்பாக 4 திருநங்கைகளை அம்பாசமுத்திரம் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சேரன்மகாதேவி, கூனியூரைச் சோ்ந்தவா் திருநங்கை குட்டி ஈஸ்வரி. இவா், அம்பாசமுத்திரம் கிருஷ்ணன் கோவில் அருகே நின்றுகொண்டிருந்தபோது, அங்கு வந்த திருநங்கைகள் ரெஸ்பியா(24), இந்து (22), மாலினி (34), சிவானி (24) ஆகிய நால்வா் குட்டி ஈஸ்வரியிடம் தகராறு செய்து அவரைத் தாக்கினா்.
இதுகுறித்து குட்டி ஈஸ்வரி அம்பாசமுத்திரம் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து நடத்திய விசாரணையில், மற்ற திருநங்கைகளுடன் சென்று யாசகம் பெற குட்டி ஈஸ்வரி செல்லாததால் தாக்கப்பட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, நால்வரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
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