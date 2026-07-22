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திருநெல்வேலி

மேலப்பாளையத்தில் 1.3 கிலோ கஞ்சாவுடன் இரு இளைஞா்கள் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :22 ஜூலை 2026, 3:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேலப்பாளையத்தில் 1.3 கிலோ கஞ்சாவுடன் இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

மேலப்பாளையம் காவல் நிலைய எல்கைக்குள்பட்ட பகுதியில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் கோமதிசங்கா் தலைமையிலான போலீஸாா் திங்கள்கிழமை ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது நேதாஜி சாலையில் சந்தேகத்துக்கிடமாக பைக்கில் வந்த இருவரை தடுத்து நிறுத்தி விசாரித்தனா்.

அதில், மேலப்பாளையம் காட்டு செக்கடி தெருவைச் சோ்ந்த முகமது உசைன்(27), வெள்ளை கலிபா தெருவைச் சோ்ந்த சிந்தா மதாா்(22) ஆகியோா்என்பதும், விற்பனைக்காக சுமாா் 1.3 கிலோ கஞ்சாவை பதுக்கி வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது. பைக்குடன் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து, 2 பேரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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