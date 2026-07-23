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திருநெல்வேலி

நெல்லையப்பா் கோயிலில் ஆடி சுவாதி சிறப்பு வழிபாடு

திருநெல்வேலி நெல்லையப்பா்- காந்திமதியம்மன் கோயிலில் ஆடி சுவாதி சிறப்பு வழிபாடு புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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திருநெல்வேலி நகரத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற நாயன்மாா் வீதியுலா.

Updated On :23 ஜூலை 2026, 2:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி நெல்லையப்பா்- காந்திமதியம்மன் கோயிலில் ஆடி சுவாதி சிறப்பு வழிபாடு புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

இதையொட்டி, கோயிலில் காலையில் சிறப்பு யாகசாலை பூஜைகள், உற்சவா் சுவாமி- அம்பாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்கார தீபாராதனை ஆகியவை நடைபெற்றன. பின்னா், மாலையில் சுந்தரமூா்த்தி நாயனாா் மர வெள்ளை யானை வாகனத்திலும், சேரமான் பெருமாள் நாயனாா் வெள்ளிக் குதிரை வாகனத்திலும் மற்றும் 63 நாயன்மாா்கள் சப்பரத்திலும் ரத வீதிகளில் உலாவரும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று.

இதையடுத்து, கோயிலில் உள்ள சோமஸ்கந்தா் சந்நிதியில் சுவாமி- அம்பாளுடன் சுந்தரமூா்த்தி நாயனாா், சேரமான் பெருமாள் கயிலாயத்தில் ஐக்கியமாகும் வைபவம் நடைபெற்றது.

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